Maldini: "La Superliga me parece insolidario... el fútbol es de la gente y ha quedado claro"

Julio Maldonado, Maldini, analiza en Tiempo de Análisis la Superliga, su creción y las posibilidades de que se lleve a cabo.

"Seguimos con el tema de la Superliga, esto es histórico, es un bombazo, mi opinión ya la sabéis. Ya la he comentado en COPE, a mí no me gusta la Superliga, me parece insolidario y no regirse por los méritos deportivos, un error. Porque al final acaba por destrozar la competición. Acaba por matar la ilusión. Ese evidente que la Champions ya está en función de que los grandes jueguen más partidos y la nueva Champions también. Y la sensación es que el tema se va a aplacar un poco, acabarán las competiciones, llegará el verano, acabará la Eurocopa y seguramente lleguen a un entendimiento porque al final hablando se entiende la gente. Seguramente estos equipos tengan algún tipo de privilegio, seguramente económico. Si se impone la lógica, al final habrá triunfado el fútbol y los aficionados. Porque la presión de los aficionados ha sido l que ha hecho que haya una presión tremenda en los dirigentes y pro parte de algunos gobiernos. El fútbol es de la gente y ha quedado claro. Creo que el fútbol debe cambiar y pasa por una crisis, pero la forma de salir no es una liga cerrada entre los grandes de Europa. Romper de esa forma la competitividad no es lo más lógico".

El Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid ha adoptado este martes medidas cautelarísimas para impedir cualquier medida que impida la puesta en marcha de la Superliga.

Según pudo saber EFE, dicho juzgado ha tomado esta decisión para prohibir a la FIFA, la UEFA y a todas sus Federaciones o Ligas asociadas "adoptar cualquier medida que prohíba, restrinja, límite o condicione de cualquier modo, directa o indirectamente, la puesta en marcha de la Superliga".

Asimismo, dichas medidas prohíben que se tome "cualquier medida sancionadora o disciplinaria contra los clubes participantes, su jugadores y directivos".

Los grandes clubes europeas nacen la Superliga Europea

Doce de los clubes más importante de Europa, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, anunciaron el domingo por la noche la creación de una Superliga europea al margen de la UEFA.

Este lunes, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, anunció que adoptarán sanciones cuanto antes y estudiarán la participación de los jugadores de los clubes implicados en la próxima Eurocopa.

"Vamos a imponer todas las sanciones que podamos cuanto antes, sacarles de todas las competiciones y prohibir a los jugadores participar en nuestras competiciones", dijo Ceferin.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha advertido a los equipos fundadores de la nueva Superliga europea que tendrán que "asumir las consecuencias" de su decisión, recordando que "o estás dentro o fuera", ya que la creación de esta nueva competición, que desaprueba "enérgicamente", supone "una ruptura con las ligas, las federaciones, la UEFA y la FIFA".

"En la FIFA, solo podemos desaprobar enérgicamente la creación de una Superliga que es una competición cerrada, una ruptura de las instituciones actuales, de las ligas, de las federaciones, de la UEFA y de la FIFA", advirtió durante su discurso inaugural en el Congreso Extraordinario de la UEFA en Montreux (Suiza).

En este sentido, el máximo mandatario de la FIFA aseguró que la competición solo está motivada por "un beneficio económico a corto plazo para algunos". "La gente necesita pensar con mucho cuidado. Necesita reflexionar y necesita asumir responsabilidades", apuntó.

Por ello, advirtió a los doce clubes fundadores. "Si algunos eligen seguir su propio camino, entonces deben vivir con las consecuencias de su decisión. Ellos son responsables de su elección. Esto significa que o estás dentro o estás fuera. No puedes estar a medias o a la mitad", afirmó.

Gianni Infantino, presidente de la FIFANick PottsCordon Press

El modelo deportivo europeo basado en la solidaridad "está muy amenazado" por aquellos que ponen el foco "en el beneficio económico", lamentó el alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), ante al Congreso que la UEFA celebra en Montreaux (Suiza).

Sin mencionar el proyecto de la Superliga lanzado por doce clubes europeos, al que la UEFA, los gobiernos del continente y la Unión Europea se han opuesto frontalmente, Bach hizo un llamamiento para salvar "el modelo único europeo", construido en torno a "la función social y educativa del deporte", sobre los pilares de "la solidaridad y el voluntariado".

Este modelo, añadió ante el congreso futbolístico, "permite que los beneficios obtenidos en los niveles más altos se inviertan en los niveles inferiores".

"Por desgracia, tenemos que ser conscientes de que este modelo está muy amenazado", dijo.

"Poner el foco en los beneficios económicos es ignorar la misión social del deporte y las necesidades reales de la sociedad pos-coronavirus", subrayó el presidente del COI.

"Si todo lo contemplamos desde la perspectiva del negocio, la misión social del deporte se ha perdido", insistió Bach, que apuntó que en los próximos años el COI profundizará en su compromiso de "poner el deporte al servicio de la sociedad".

Bach dijo que, frente a las muestras de "egoísmo" que han "ganado terreno" durante la pandemia, se necesita "más solidaridad dentro de las organizaciones deportivas y entre las organizaciones deportivas".

En su discurso ante la asamblea, el dirigente alemán apuntó también que las competiciones disputadas de forma segura en los últimos meses, en plena pandemia, entre ellas "cientos de partidos a lo largo de toda Europa", han generado "confianza" en la posibilidad de organizar con las mismas garantías los Juegos Olímpicos el próximo mes de julio.

Durante estos, recordó, el torneo de fútbol empezará dos días antes de la ceremonia inaugural, por lo que será el deporte encargado de encender "la primera luz al final de túnel para miles de millones de personas".