Maldini: "El Madrid es muy favorito, es mejor equipo, tiene mejores futbolistas que el Liverpool"

Julio Maldonado Maldini, especialista en fútbol internacion al de COPE, ha valorado en Tiempo de Análisis la vuelta de cuartos de final entre Liverpool y Real Madrid, después de la vcitoria blanca en la ida por 3-1 en Valdebebas.

"Estamos de enhorabuena en COPE con esos resultados magníficos del EGM, con el liderato de Tiempo de Juego y con el liderato de El Partidazo de COPE, gracias a mis compañeros y sobre todo a los yentes que hacen que COPE sea lo que es, que sigamos trabajando con la misma pasión. Mañana tenemos un partido tremendo entre Liverpool y Real Madrid, aunque el Madrid llega con ventaja de la ida, aún queda mucho por jugar. El Madrid físicamente no está bien, lo ha comentado Zidane, el equipo viene de dos palizas físicas ante el Liverpool en Valdebebas y ante el Barça. La lesión de Lucas Vázquez complica mucho las cosas y yo me pregunto cómo puede armar la defensa Zidane. Sin Carvajal, lo de Lucas fue una solución de emergencia y exitosa. Tiene varias soluciones Zidane. Está Odriozola, pero viene de muchos partidos sin jugar y no está en forma. Mendy de lateral derecho con Marcelo de izquierdo o Nacho de lateral derecho, que sería lo mejor pero desarmas el centro de la defensa y Casemiro de central y desarmas el centro del campo. Con lo cual, la opción puede ser Valverde de lateral derecho. Yo me inclino por Mendy para marcar a Mané. Centro del campo titular y arriba Bezmema y Vinicius indiscutibles. El Liverpool tendrá que estar muy pendiente de los balones largos de Toni Kroos. El Madrid es muy favorito, es mejor equipo, tiene mejores futbolistas, llega en mejor forma, pero con 3-1 es una eliminatoria para no dormirse".

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha dado resultado positivo en el último test de COVID-19 que se le ha realizado, según ha informado este martes el equipo blanco.

El defensa ya estaba fuera del equipo por una lesión muscular en el gemelo de su pierna izquierda que sufrió hace dos semanas jugando con la selección española y ahora también deberá guardar cuarentena debido a su infección.

El otro jugador de la plantilla actualmente afectado por coronavirus es su habitual compañero en el centro de la zaga, Raphaël Varane. Además, Lucas Vázquez, Eden Hazard y Dani Carvajal tampoco estarán este miércoles en Liverpool, donde el equipo blanco se jugará el pase a semifinales de la Liga de Campeones.

⚪️ OFICIAL | @SergioRamos, positivo por coronavirus



�� El capitán del @realmadrid ha dado resultado positivo en el último test de COVID-19 que se le ha realizado pic.twitter.com/iBXFP1PDyq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 13, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sergio Ramos no juega con el conjunto de Zinedine Zidane desde el pasado 16 de marzo, en el partido ante el Atalanta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Está protagonizando la temporada con más lesiones desde que llegó al Real Madrid y ya se ha perdido un total de 21 partidos este curso.

Un golpe en una rodilla, una lesión en el bíceps femoral izquierdo, la operación de menisco, una rotura muscular en el gemelo y, ahora, el coronavirus, provocan las ausencias del capitán que sigue sin renovar el contrato que expira el próximo 30 de junio.

Sergio Ramos, noveno positivo por covid-19 de la plantilla madridista

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ha dado positivo por covid-19 en plena recuperación de su lesión de gemelo y es el noveno positivo en la plantilla madridista, tras haberlo superado Mariano Díaz, Militao, Casemiro, Eden Hazard, Luka Jovic, Nacho Fernández, Raphael Varane más el entrenador Zinedine Zidane.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que tienen que creer en la remontada contra el Real Madrid pese al 3-1 que arrastran de la ida.

"No hay mucho que perder cuando tienes un 3-1, pero tenemos que intentarlo si queremos pasar de ronda. Eso fue solo la primera ida de la eliminatoria. Para mí no es tan importante el resultado, como la actuación, lo importante es que ganemos el partido y juguemos como sabemos. Con la calidad que tiene el Madrid tenemos que defender lo mejor que podamos o pasará lo del a ida. No sé si conseguiremos la remontada, pero tenemos que creer en ello", dijo Klopp en rueda de prensa.

"Todo el mundo habla de las remontadas en el pasado y de cómo influyó el público. Ahora tenemos que crear nuestra propia atmósfera. Es claro que es un problema extra, que no haya aficionados en el campo. Es un problema más", añadió Klopp sobre jugar en Anfield a puerta cerrada.

Jürgen Klopp, en rueda de prensa https://www.liverpoolfc.com/

Los Blancos llevan un 3-1 de la ida y visitarán Liverpool este miércoles, donde los 'Reds' ya remontaron al Barcelona hace tres años un 3-0.

"Va a ser increíblemente difícil", dijo Klopp. "No sé si alguien puede impedir que el Real Madrid tenga oportunidades. Vienen de ganar al Barcelona en un gran partido, así que están en un buen momento. Tenemos que estar al 100 % de nuestro mejor nivel para tener alguna oportunidad. Estoy seguro de que lo intentaremos".

"Estoy seguro de que el Madrid estará al 100 %. Ellos tienen lesiones, pero nosotros también, así que no creo que eso pueda utilizarse como explicación", apuntó Klopp, cuando fue preguntado por las bajas del equipo de Zinedine Zidane.