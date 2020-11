Joseba Larrañaga: "Los medios tenemos que reflexionar sobre cómo tratar a las figuras cuando se retiran"

Joseba Larrañaga, director del tramo final de Tiempo de Juego los fines de semana y de El Partidazo de COPE, habla en Tiempo de análisis del fallecimiento de Diego Armando Maradona y del papel de los medios de comunicación en la vida de la estrella argentina:

"Toca hablar de Maradona, pero qué vamos a decir que no se haya escrito o dicho. No tuve relación con él, excepto las entrevistas que le hice. No tengo fotos con él ni compartí mesa ni mantel, que parece sí lo ha hecho media humanidad. Yo es lo más grande que he visto en un campo de fútbol, por cómo lo hizo, cuándo y dónde. Con unas cualidades futbolísticas inigualables consiguió relanzar un país, una región como la italiana y consiguió que una figura futbolística trascendiera mucho más allá del fútbol y por eso mi admiración. A partir de ahí su vida fue un desastre pero quiero hablar del papel de los periodistas en toda esta historia. En el Mundial de Brasil, estábamos en centro internacional de prensa, y fui al baño. Él apareció y cuando me acerqué a entrar había 25-30 cámaras y me vinieron tres mastodontes a decirme que no podía entrar porque estaba Maradona dentro. Me sugirieron que no entrara al baño y tuve que esperar fuera. Salió y los compañeros se lanzaron encima de él para preguntarle y él dijo “he estado cagando, ¿queréis más detalles?”. Me di cuenta que habiendo terminado su vida como futbolista, ¿la vida de este señor siempre ha sido la misma?. Durante años nos hemos mofado de su adicción a las drogas, riéndonos con imágenes como en las que enseñaba el culo y no podía ni andar… y ahora estamos todos muy compungidos. Tendríamos que valorar cuál es el papel de los medios y cuánto hemos aportado para que la figura de Maradona se desvirtuara tanto. Evidentemente, la culpa fue de él pero creo que lo medios, partiendo de la base que ya estamos buscando el otro lado viendo foto de él muerto o hablando de la herencia, estamos buscando ya el lado morboso a la figura de un futbolista que cuando dejó de serlo se convirtió en un personaje social, con una vida lamentable pero al que los medios de comunicación no ayudamos nada y eso nos tiene que hacer reflexionar con respecto al futuro y sobre cómo debemos tratar a las figuras de nuestro deporte una vez que dejen la práctica".

Maradona fallece a los 60 años

Diego Armando Maradona falleció este miércoles a los 60 años en Argentina por un paro cardíaco, tan sólo tres semanas después de ser operado por un coágulo en el cerebro. Según informó Ernesto Coco, corresponsal de la Cadena COPE en Argentina, a las 17.30 horas de la tarde (13.30 horas en Buenos Aires), algunos medios como Clarín confirmaban el fallecimiento del ex astro mundial, que sufrió un colapso que desembocó en una parada cardiorrespiratoria que resultó fatal para Maradona.

Maradona recibió el alta el pasado 11 de noviembre, tras ser operado con éxito una semana antes de dicho hematoma subdural en el cerebro. Su amigo y abogado Matías Morla se refería a dicha operación como "el momento más duro de su vida; pero esos peligros desaparecieron y hay Maradona para rato".

Diego Armando Maradona cumplía el pasado 30 de octubre 60 años. Ese día se llevó felicitaciones de prácticamente todo el mundo, incluido Pelé, con quien tantos debates ha compartido por saber quién ha sido el mejor futbolista de todos los tiempos. El momento más sublime de su historia como futbolista fue cuando conquistó el Mundial de México 86 para Argentina, con la legendaria 'Mano de Dios' y el gol que, para muchos, es el mejor de la historia del fútbol.

Despedida con incidentes

Según avanzaba este jueves negro para Argentina plagado de homenajes a Diego Armando Maradona, el orden en las calles y en los aledaños de La Casa Rosada, donde se encontraba el féretro de Maradona para dedicarle un último adiós, se ha desbordado e incluso los hinchas han invadido el lugar de descanso del 'Pelusa'.

La sede del Gobierno argentino es el lugar elegido para dar el último adiós al '10' y, desde primera hora de la mañana, cientos de miles de personas formaron fila para poder acceder al féretro de su ídolo. Ya en la mañana se produjeron diversos altercados, pero según ha ido avanzando la tarde la situación se ha descontrolado por completo. Fuertes enfrentamientos entre hinchas y la policía, que se vio obligada a lanzar pelotas de goma y a utilizar gas pimienta.

A las 23:00 hora española, el féretro de Maradona llegaba al cementerio de Bella Vista para recibir sepultura.