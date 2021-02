Joseba Larrañaga: "Hace falta una explicación pública de la renovación de Ramos, no filtraciones a su interés"

Joseba Larrañaga, uno de los directores de El Partidazo de COPE, habla de la renovación de Sergio Ramos en 'Tiempo de Análisis' y destaca que es necesario "una explicación pública" de la situación del jugador de Camas.

“No está bien a situación de Sergio Ramos en el Real Madrid. Estamos hablando de uno de los jugadores más importantes de la historia del Madrid y por supuesto de la historia contemporánea del Real Madrid, capitán en los grandes títulos y mucho peso en la plantilla. Lo que no es de recibo es que estando a mediados de febrero, cuando su contrato se cumple el 30 de junio de este año, la situación esté en stand by, que la situación sea absolutamente desconocida para todos, incluyendo a los socios y aficionados del Real Madrid. Lo que no es concebible es la actitud de ambas partes y no tiene nada que ver con el prestigio, la fama o la importancia que tiene le Rea Madrid en toda sus historia a nivel mundial. Es el club más importante de toda la historia. No puede ser que las partes no digan nada púbicamente y estén filtrando a sus periodistas de cabecera su opinión, faltando a la verdad en algunos casos. No puede ser que haya dos versiones tan contradictorias del mismo asunto. No hubo oferta y si hubo, anunció a la directiva que se va al extranjero y otros que no se va, si las dos partes están calladas bueno, pero que estén filtrando a la prensa lo que más le interesa es lo peor de esto. Los aficionados del Madrid no se lo merecen. Hace falta una explicación para poder tener bien claro qué es lo que va a pasar con el futuro de Sergio Ramos. Como esto siga así la situación va a ser ridícula”.

Siro López ha informado este martes en Deportes COPE y en El Golazo de Gol que Sergio Ramos le ha dicho al Real Madrid que no acepta la oferta de renovación del club, esa oferta de 1 ó 2 años de renovación y que incluso le ha comunicado al club que su futuro está en un club europeo.

Siro López añade que el Real Madrid da por perdido al jugador y que no le van a hacer otra oferta de renovación. Siro incluso apunta que Ramos se ha llegado a despedir del club.

Por su parte, Miguel Ángel Díaz señala que, desde el entorno del jugador, le transmiten que Sergio quiere continuar en el Real Madrid la próxima temporada y que incluso en las últimas horas hubo algo de acercamiento entre las partes por la operación del jugador y también por la infección de COVID-19 del Presidente Florentino Pérez.

Manolo Lama es una de las personas que más ha ido informando en los últimos meses sobre la situación en la que se encontraba la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid. En la previa del Real Madrid - Getafe, Manolo Lama ha insistido en la idea que viene defendiendo desde que comenzó el culebrón: "Sergio Ramos quiere seguir en el Real Madrid y no ha recibido ninguna oferta de otro club".

28 de enero de 2021

Durante el tiempo de opinión en El Partidazo de COPE de ese día, Manolo Lama explicaba que tenía la sensación de que el Real Madrid no quería renovar a Sergio Ramos. Aprovechando la ocasión, Siro López y Melchor Ruiz informaban también de la última hora de la renovación desde el punto de vista del Real Madrid

5 de enero de 2021

Sergio Ramos confirmaba a Manolo Lama que no le ofrecieron renovar en marzo y que no cobra 15 millones de euros. El capitán del Real Madrid decidió mandar un mensaje a Manolo Lama en directo durante el programa de El Partidazo de COPE de esa noche para salir al paso de las informaciones que estaban saliendo en torno a su renovación.

25 de noviembre de 2020

A pesar de lo que se estaba publicando, el Real Madrid aún no había llamado a Sergio Ramos, según informó Manolo Lama en El Partidazo de COPE.

Lama informaba que el capitán blanco todavía no había hablado con el presidente de su renovación, aunque tenía claro que él quería seguir en el conjunto blanco. A pesar de las informaciones que han afirmado que Ramos tiene alguna oferta de otro club encima de la mesa, el de Camas no quería escuchar a ningún club sin haber hablado antes con el Real Madrid. De hecho, solo tenía una idea en la cabeza: quedarse en el Real Madrid.

15 de noviembre de 2020

Durante el Tertulión de los Domingos de ese día, Siro López informó que Sergio Ramos tenía una oferta de renovación del Real Madrid, pero que él quería dos temporadas y mantener su ficha

Por lo tanto, según informaba Siro López, tenía que ser el propio Sergio Ramos el que diga sí o no a esa oferta. La información de Siro completaba que en el Real Madrid no pensaban que fuera un problema de años, sino de dinero.

Manolo Lama, por su parte, esa misma noche informaba cuál era la postura de Sergio Ramos. “El central quiere ganar lo mismo que gana en este momento y que le ofrezcan dos años. El Real Madrid le ha ofrecido una temporada y una ficha inferior a lo que le cobra actualmente. El, simplemente, quiere mantener el mismo sueldo”.