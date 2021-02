Carlos Miquel: "Nos quedamos con el mensaje de Alonso a su agente: 'Estoy bien'"

Carlos Miquel, director de COPE GP, habla en Tiempo de Análisis de las lesiones que ha sufrido el piloto español, Fernando Alonso, tras ser atropellado mientras entrenaba en bicicleta en los alrededores de la localidad suiza de Lugano.



"Vaya susto que nos ha dado Fernando Alonso. Y es que ha sido atropellado en Lugano, lugar donde normalmente entrena y donde vive, en Suiza. Primero le trasladan al hospital de esa ciudad y ahí le detectan que tiene una fractura en la mandíbula y también en los dientes. Luego que no tiene afectados ni brazos ni piernas. Eso que significa. En teoría, si todo va bien y no hay ninguna complicación más, Fernando Alonso podría llegar a la primera carrera de Bahrein. Hay que esperar, evidentemente. Alonso pasa esta noche en el hospital de Berna. Fue trasladado allí, en un hospital mucho más grande y con mucha más capacidad que el hospital de Lugano. Mañana por la mañana le realizan un nuevo estudio y análisis. Ahí verán si le operan o no esa mandíbula, también que tipo de tratamiento y si hay alguna zona más afectada. Esta primera noche es por esa fractura y también por el hecho de haber tenido un golpe en la cabeza. Por precaución tiene que estar en observación. Si todo va bien va a ser molesto, va a tener una preparación peor para la temporada, va a tener que estar una semana y media inmovilizado y bebiendo líquidos… pero sí que puede solucionarlo para ese inicio del Mundial. Nos quedamos con el mensaje que le mandó Fernando Alonso a su agente a las siete de la tarde: ‘Estoy en el hospital, he tenido un atropello, pero estoy bien. No os preocupéis. Pues eso. Nos ha preocupado en un primer momento. Esperemos que todo salga bien en este post-accidente de Fernando Alonso".





"Consciente" y se "encuentra bien"

"Alpine F1 Team confirma que Fernando Alonso se ha visto envuelto en un accidente mientras se entrenaba con la bicicleta en Suiza. Fernando está consciente y se encuentra bien y está esperando más exámenes médicos mañana por la mañana", indicó la escudería en un comunicado. Además, el Alpine F1 Team explicó que "no hará más declaraciones en en este momento".



"Mañana se darán más actualizaciones", finaliza la nota hecha pública, que emplaza a este viernes para conocer más informaciones del piloto ovetense.