Roberto Bautista se retira de Wimbledon tras dar positivo en COVID

Roberto Bautista ha comunicado este jueves que ha dado positivo en COVID y que pese a que no tiene síntomas muy graves, ha tomado la decisión de retirarse del torneo.

Bautista declaró hace unas semanas que puesto que el torneo dejaba en manos de los tenistas la decisión de si retirarse o no por coronavirus "jugaría igual que ha jugado en numerosas ocasiones con fiebre". Este cambio de opinión del españo llega justo en el mismo día en el que tenía que disputar su partido de segunda ronda ante el colombiano Daniel Elahi Galán.

Hoy he notificado a @Wimbledon mi baja. He dado positivo en Covid-19. Afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión. Gracias por vuestro apoyo. Espero volver pronto.

-

I had to withdrawal because Covid. Hope to be back soon. ???? pic.twitter.com/QofBTobMLe