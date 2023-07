Roberto Bautista y Sara Sorribes se despiden de Wimbledon

El español Roberto Bautista, que llegó hasta semifinales en 2021, se estampó en primera ronda contra el ruso Roman Safiullin (2-6, 7-6 (7), 6-7 (4), 6-4 y 7-5) en un encuentro que tuvo que ser suspendido por falta de luz el pasado lunes



Bautista se marchó a vestuarios el lunes con dos sets a uno de ventaja y con el partido aplazado al martes por falta de luz. Ayer no se pudo jugar, debido a la lluvia, y en la reanudación de este miércoles, el castellonense se estrelló en un escenario en el que escaló hasta las semifinales hace dos años y en el que tenía muy buenas expectativas, después de hacer semifinales en Halle hace dos semanas.



Sin embargo, Bautista perdió completamente el rumbo tras la reanudación y fue incapaz de romper una sola vez el saque del ruso en los dos últimos sets. Tras sufrir una aparatosa caída en su última oportunidad, con 15-30 a favor en el último juego, donde hubiera podido forzar un superdesempate final, Safiullin se apuntó los dos últimos puntos y sentenció el partido y a un Bautista que ahora empezará a pensar en la gira de cemento americana.



Safiullin se enfrentará en segunda ronda al francés Corentin Moutet, que pudo en tres sets con su compatriota Richard Gasquet.

La polaca Iga Swiatek continúa con su crecimiento en hierba y no dio ninguna opción a Sara Sorribes, a la que pasó por encima con un contundente 6-2 y 6-0.



La primera cabeza de serie del torneo, pese a encontrarse en su peor superficie, confirmó que este año tiene unas expectativas muy altas aquí y se dejó solo dos juegos en la segunda ronda del All England Club.

