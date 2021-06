Paula Badosa, Sara Sorribes y Carlos Alcaraz avanzan ronda en Londres

Paula Badosa gana el duelo español ante Bolsova

La española Paula Badosa se impuso en el duelo fraticida ante Aliona Bolsova (6-2, 5-7 y 6-2) y estrenó su casillero de victorias en Wimbledon. Badosa, reciente cuartofinalista en el pasado Roland Garros, logró su primer triunfo en el Grand Slam londinense después de que en 2019 perdiera en primera ronda tras superar la previa.



Espléndida al saque, con nueve servicios directos, Badosa acarició el triunfo en dos sets, cuando dispuso de 'break' a favor en el segundo parcial, pero Bolsova le dio la vuelta y forzó un tercero, donde esta vez sí, la tenista nacida en Nueva York cerró con un contundente 6-2. Badosa, que llega aquí como trigésima cabeza de serie, se medirá en segunda ronda a la kazaja Yulia Putintseva, que venció a la búlgara Tsvetana Pironkova (6-3 y 6-1).

Victorias de Sara Sorribes y Carlos Alcaraz

Sara Sorribes consiguió una trabajada victoria ante la croata Ana Konjuh, por 6-3, 3-6 y 6-3, en dos horas y 15 minutos de juego, y avanzó a segunda ronda de Wimbledon, donde se enfrentará a la alemana Angelique Kerber. De esta forma, Sorribes iguala su mejor prestación en la hierba londinense, que se remonta a 2018, cuando también alcanzó la segunda ronda pero cedió en ella ante Carla Suárez.



En la primera vez que la jugadora de Castellón se enfrentaba a la croata, número 129 del mundo, Sorribes dominó el partido desde el comienzo y ofreció una imagen de solidez que, sin embargo, se vio truncada en el segundo set, cuando su rival comenzó a conectar buenos golpes desde el fondo y se adjudicó la manga. Finalmente se impuso la diferencia de calidad entre ambas jugadoras y a Sorribes le espera en la próxima ronda un duelo a priori mucho más complicado, contra la campeona de Wimbledon en 2018, quien está lejos ahora de su mejor forma.

Carlos Alcaraz se llevó este miércoles el primer partido a cinco sets de su carrera ante el japonés Yasutaka Uchiyama (6-3, 6-7 (4), 6-2, 3-6 y 6-3). El murciano, que nunca había disputado un partido al quinto, se deshizo del nipón en cuatro horas y 16 minutos y avanza a segunda ronda de Wimbledon. En un encuentro de idas y venidas, Alcaraz continúa dando pasos agigantados en su progresión, logrando la primera victoria de su carrera en el All England Club ante una abarrotada pista central.



No fue sin sufrimiento que venció Alcaraz, tras salvar dos pelotas de rotura en el último juego del partido y llevándose los últimos cuatro, después de que Uchiyama dispusiera de un 3-2 a favor y saque. Alcaraz, que logró 65 golpes ganadores, por 55 de su oponente, no competía desde la tercera ronda de Roland Garros, pero demostró que está viviendo la temporada de su vida y alcanzará tras el torneo el mejor ránking de su carrea con el puesto, como mínimo, 74 del mundo. Además, el pupilo de Juan Carlos Ferrero tendrá la oportunidad en segunda ronda de medirse de tú a tú al número dos del mundo, el ruso Daniil Medvedev.

Jornada de eliminaciones en el cuadro masculino

El bielorruso Ilya Ivashka apeó este miércoles de la primera ronda del torneo de Wimbledon al español Jaume Munar en tres sets, por 6-1, 7-5, 7-6 (5). Munar nunca llegó a sentirse cómodo sobre el césped de la pista 11 del All England Club y entró frío en el partido. Munar cae así de nuevo en su tercera participación en Wimbledon, la segunda en el cuadro final. La anterior vez que disputó la primera ronda, en 2019, fue eliminado por el local Kyle Edmund en tres mangas.

El estadounidense Sam Querrey derrotó al español Pablo Carreño (7-6 (8), 6-4 y 7-5) y le eliminó del torneo de Wimbledon, donde aún no ha sumado ninguna victoria. Carreño, que ha participado seis veces en Wimbledon y siempre ha perdido en primera ronda, no pudo hacer nada ante los 22 saques directos de Querrey, que llegó a semifinales en el All England Club en 2017.



El chileno Cristian Garín hizo valer su jerarquía como decimoséptimo cabeza de serie para deshacerse, en cinco disputados sets, del español Bernabé Zapata, que debutaba en el cuadro final de Wimbledon, por 6-7 (6), 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, en tres horas y diez minutos. En el horizonte de Garín aparece ahora el surafricano Marc Polmans, 154 del mundo y también procedente de la previa.



Fernando Verdasco no pudo superar la primera ronda ni frenar la remontada del búlgaro Grigor Dimitrov que se impuso en cuatro sets (3-6, 6-3, 6-4 y 6-4), en dos horas y media. A sus 37 años, el madrileño se llevó el primer parcial contra Dimitrov, que llegaba sin haber ganado ni un partido en el último mes, pero vio cómo este le daba la vuelta a la situación y ganaba en cuatro mangas.

El conquense Pablo Andújar se retiró del torneo de Wimbledon antes de jugar contra el canadiense Denis Shapovalov, por una lesión en la costilla. Andújar, que se llevó este martes un duro duelo a cinco sets contra el francés Pierre-Hugues Herbert, había conseguido su primer triunfo en Wimbledon desde 2015.

Djokovic gana con facilidad a Kevin Anderson

Novak Djokovic afinó y sacó su mejor versión para pasar por encima del sudafricano Kevin Anderson (6-3, 6-3 y 6-3), en la reedición de la final de 2018 en Wimbledon. El serbio ya superó por entonces a un Anderson que llegó fundido después de una maratoniana semifinal contra el estadounidense John Isner, y esta no fue menos. Contra un Anderson en cuesta abajo a sus 35 años y ubicado en el puesto 102 del ránking, Djokovic no tuvo piedad.

El de Belgrado ya se dejó un set, para sorpresa de todo el mundo, en su debut contra Jack Draper y esta vez no quiso meterse en líos contra un tenista que sabe lo que es tenerle contra las cuerdas. En 2015, en octavos de final, el sudafricano llegó a ir dos sets a cero arriba, pero desperdició la ventaja en el que terminó siendo el tercer Wimbledon para Djokovic.



Esta vez, el serbio redujo el potente saque de Anderson, que tan solo logró once saques directos y ganó un 68 % de puntos con el primer servicio y un 41 % con el segundo. Incluso le mejoró en golpes ganadores (25 a 24) y produjo una irrisoria cifra de seis no forzados. La superioridad de Djokovic en el All England Club es tal que suma ya 16 victorias seguidas en el torneo. No pierde desde la edición de 2017 contra el checo Tomas Berdych.

Nick Kyrgios resurgió tras más de cuatro meses sin competir y derrotó al francés Ugo Humbert en Wimbledon (6-4, 4-6, 3-6, 6-1 y 9-7). Kyrgios, que no había salido de Australia desde el primer Grand Slam del año, vino a Londres para jugar Wimbledon, primer torneo desde febrero para él, y, aunque aseguró que se lo tomaba como unas vacaciones, doblegó a Humbert para acceder a segunda ronda en un partido que se dividió en dos días.

Daniel Elahi Galán batió este miércoles al argentino Federico Coria en el duelo latino de la jornada en la primera ronda del torneo de Wimbledon, al imponerse en cuatro sets (6-4, 4-6, 7-5 y 7-5) en dos horas y 52 minutos. El argentino Juan Ignacio Londero cayó este miércoles en primera ronda de Wimbledon frente al italiano Gianluca Mager, en cuatro sets (7-6(3), 6-0. 4-6 y 6-3), en dos horas y 26 minutos.

El italiano Matteo Berretini, séptimo cabeza de serie de Wimbledon, eliminó del torneo a Guido Pella, cuartofinalista en 2019, por 6-4, 3-6, 6-4 y 6-0. Esta derrota le supone al argentino caer hasta el puesto 70 del ránking, al perder los 180 puntos que defendía de 2019 (un 50 % de los 360 que logró por el nuevo sistema pospandemia). Berrettini se enfrentará al holandés Botic Van De Zandschlup en segunda ronda.

Cuadro femenino

La canadiense Bianca Andreescu, ganadora del Abierto de Estados Unidos en 2019, continúa sin saber lo que es ganar un partido en Wimbledon y perdió en primera ronda contra la francesa Alize Cornet (6-1 y 6-2). La cabeza de serie número cinco del torneo sucumbió de forma sorprendente y por paliza contra Cornet, ampliando su mala racha en Wimbledon, donde nunca ha ganado un partido fuera de la previa.

