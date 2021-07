Hurkacz da la sorpresa ante Medvedev y se mete, por primera vez, en unos cuartos de final de un Gran Slam

El polaco Hubert Hurkacz sorprendió al segundo favorito al título, el ruso Daniil Medvedev (2-6, 7-6 (2), 3-6, 6-3 y 6-3) y se enfrentará al suizo Roger Federer en los cuartos de final del torneo. Hurkacz, que se llevó el título en el pasado Masters 1.000 de Miami, pisa unos cuartos de Grand Slam por primera vez en su carrera, después de un partido que se suspendió el lunes y se tuvo que reanudar el martes. Esto creó controversia, por la decisión del torneo de no colocar el encuentro después del de Federer en la central, quitando un día de descanso al ganador.

"I'll be hoping to get a little bit of support!"



A message from @HubertHurkacz as he prepares to face his idol, @rogerfederer... #Wimbledonpic.twitter.com/bC5gqdZ0Le