Granollers y Zeballos jugarán la final de Wimbledon en dobles

Granollers y Zeballos lucharán por levantar su primer grande

El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos disputarán su segunda final de Grand Slam como pareja, después de vencer al italiano Simone Bolelli y al argentino Máximo González 6-4, 6-4 y 7-6 (7-3 en el desempate).



Granollers y Zeballos, que cayeron en la final del US Open 2019, tendrán una nueva oportunidad para levantar su primer Grand Slam. Para el español será su cuarta final, puesto que disputó dos en 2014 junto al también español, Marc López.



Los actuales campeones del Mutua Madrid Open, se medirán en la final a los números uno del mundo, los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic, que derrotaron al estadounidense Rajeev Ram y al británico Joe Salisbury en cuatro sets.

Doubles tennis at its finest ??



Mektic & Pavic rocked No.1 Court as they beat Ram & Salisbury 7-6(6), 6-3, 6-7(2), 7-6(5) to reach the final pic.twitter.com/1edAPCfWTP — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2021





Barty impone su ley y alcanza la final

La australiana Ashleigh Barty impuso su papel de favorita y venció a la alemana Angelique Kerber por 6-3 y 7-6 (3). Esta victoria le da el pase a la final por primera vez en su carrera. La campeona de Roland Garros en 2019, que nunca había llegado tan lejos en el Grand Slam londinense como este año, completó su quinto partido en dos sets seguidos para colarse en su primera final en Wimbledon.



Como número uno del mundo, puesto que tiene ya asegurado pase lo que pase en la final y que ostenta desde 2019, Barty infligió una clara victoria a Kerber, pese a las oportunidades de la alemana en el segundo parcial.

Just a young lady from Queensland, Australia living out her childhood dreams ?? #Wimbledon | @AshBartypic.twitter.com/AKudrx09v6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2021



En el primero estuvo superada por la 'aussie', que necesitó poco más de media hora para ponerse un set arriba y despejar cualquier duda por la mayor experiencia de Kerber en estas estancias, siendo una ganadora de tres Grand Slams y campeona en Wimbledon en 2018. Tiró de orgullo la germana en la segunda manga, cuando le cogió el pulso al encuentro. Se puso 3-0, 4-1 y 5-2 por delante, pero fue incapaz de rematar. Cuando le tocó cerrar el set con el servicio se enganchó y el encuentro se encaminó hacia un desempate donde Barty selló la victoria.



Será la segunda final de un Grande para una Barty que está recibiendo ahora los frutos de no haber jugado tras la pandemia hasta este 2021. La australiana prefirió quedarse en casa para oxigenar la mente y es ahora cuando está volviendo a ser la campeona que demostró en 2019.

Su rival será Karolina Pliskova

La checa Karolina Pliskova jugará su primera final de Wimbledon después de vencer 5-7, 6-4 y 6-4 en semifinales a la bielorrusa Aryna Sabalenka, a la que remontó un set en contra.



Esta era la primera vez que Sabalenka pasaba de octavos de final en un 'major' y se le notó cuando se puso por delante ganando el primer parcial. Pliskova hizo del saque su mejor arma, con 18 saques directos y además conectó 38 golpes ganadores durante el encuentro para lograr voltear el partido.



Este triunfo permite a Pliskova volver a meterse entre las diez mejores jugadoras del mundo, después de salir de ese honor hace escasas semanas, rompiendo una racha de 230 semanas dentro del 'top ten'.

Sweet Karolina.@KaPliskova comes from a set down to reach the #Wimbledon final for the first time after beating Aryna Sabalenka 5-7, 6-4, 6-4 pic.twitter.com/xCPFfAXL7V — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2021