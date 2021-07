Federer, eliminado en Wimbledon; Djokovic, en semifinales

El suizo, Roger Federer, ha caído ante un Hubert Hurkacz que se ha eregido como "matagigantes" en el All England Tennis Club. Después de superar a Medvedev en cinco mangas y remontando, el tenista polaco ha frenado a la leyenda helvética en su jardín.

Federer ha ido avanzando rondas y ha firmado unas cuartos de final de mérito a meses de cumplir 40 años, sin embargo, en un duelo en el que estuvo menos preciso en los momentos clave, como ese minibreak cedido tras recuperar en el desempate del segundo set, se despidió de la catedral del tenis. El segundo set perdido en el Tiebreak hundió a un Federer que no presentó oposición en el tercero. 6-3 7-6 6-0 para Hurkacz que se enfrentará a Mateo Berrettini por un puesto en la gran final del domingo.

El italiano tumbó a Aliassime en cuatro sets, 6-3 5-7 7-5 6- . El partido estuvo marcado por un tercer parcial de poder a poder en el que el romano rompió el saque de su rival al borde del Tiebreak.

And they say to never meet your heroes…@HubertHurkacz knocks out his idol, eight-time champion Roger Federer, in straight sets to advance to his first Grand Slam semi-final#Wimbledonpic.twitter.com/Qri1uriPDF