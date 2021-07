España se queda sin representación en Wimbledon; Djokovic avanza por la vía rápida

Bautista perdió ante el canadiense Shapovalov

El español Roberto Bautista poco pudo hacer ante un Denis Shapovalov encendido que le aplastó para cerrar su billete hacia los cuartos de final de Wimbledon (6-1, 6-3 y 7-5). El de Castellón estuvo poco resolutivo con su servicio y concedió trece oportunidades de 'break' a su rival, de las que aprovechó siete, además de mostrar poco colmillo a la ofensiva, con tan solo 14 puntos ganadores.

Todo lo contrario que un Shapovalov que ya le pegó una paliza a Andy Murray en octavos de final, y que sumó 52 golpes ganadores para inclinar a un Bautista que empezó a encontrarse mejor sobre la pista con el paso de los minutos y los sets. De hecho, su mejor parcial fue el tercero, cuando llevó a Shapovalov hasta el 5-5, cuando terminó por entregarse. El español defendía las semifinales logradas en 2019, cuando solo le pudo frenar Novak Djokovic en su camino al quinto título en Londres, y bajará hasta el puesto 13 del ránking con este resultado, lo que provoca que Pablo Carreño se convierta en el segundo tenista español con mejor clasificación, después de Rafael Nadal (3). El nacido en Canadá iguala su mejor resultado en un Grand Slam, junto a los cuartos del US Open 2020, cuando cayó ante precisamente Carreño, y se enfrentará al ruso Karen Khachanov en la siguiente ronda.

Badosa cede ante Muchova

La española Paula Badosa se diluyó ante Karolina Muchova y perdió un partido en el que dispuso de 5-2 en el primer set y en el que se vio remontada por la jugadora checa (7-6(6) y 6-4) en los octavos de final de Wimbledon. La española, que firma su mejor resultado en Wimbledon en su carrera, perdió sus opciones en un primer set al que entró con la inercia de sus partidos anteriores, pero en el que se fue disolviendo y en el que perdió demasiadas oportunidades.

La pupila de Javier Martí dispuso de 5-2 para llevarse el parcial, pero Muchova no se dio por vencida y encaminó el primer set al desempate, donde Badosa tuvo 5-2 a favor y un punto de set con el servicio. Sin embargo, la checa lo anuló todo y se llevó los tres últimos puntos del set para aplicar un golpe moral importantísimo a su rival. En la segunda manga, Badosa notó psicológicamente la oportunidad perdida y fue incapaz de levantarse de ese hachazo. Aunque igualó a 4 después de ir abajo 4-2, Badosa cedió su servicio cuando sacaba para mantenerse en el partido y se despide de este modo de Wimbledon.

Con una Muchova superior al servicio, y también en los golpes ganadoras, la española no consiguió agarrarse al partido y cayó después de haber completado una meritoria actuación en el torneo londinense, en la que consiguió alcanzar por primera vez la segunda semana de competición.



Djokovic avanza como una apisonadora hacia cuartos tras derrotar a Garín

El serbio Novak Djokovic parece no tener rival en la hierba de Wimbledon y este lunes se deshizo del chileno Cristian Garín por 6-2, 6-4 y 6-2, para firmar su presencia número doce en los cuartos de final del torneo. El de Belgrado alargó su racha en los octavos del 'major' londinense, en el que no cae desde 2006 contra Mario Ancic, con otra actuación impecable ante Garín, que antes de este año nunca había ganado un partido en Wimbledon.

El chileno no fue capaz de dañar a un Djokovic que parece lanzado hacia su sexto título en la Catedral. Firmó un partido ejemplar al servicio, con porcentajes de primeros superiores al 85 % y concediendo solo dos pelotas de rotura a su rival, que no pudo convertir. No se puede decir que Garín no tratase de aferrarse con uñas y dientes al partido. Sobre todo en el segundo set, el chileno firmó algunos intercambios de enorme calidad, pero la mayoría cayeron del lado del número uno, que sacó a relucir su instinto asesino cada vez que se acercó a la red. Tras conseguir llegar con un apretado 4-4 al noveno juego y haber salvado incontables ocasiones de rotura para Djokovic, Garín acabó cediendo al saque y acabó de esa forma con las escasas esperanzas que guardaba de exigir a su rival una manga más.

En el tercer y definitivo set, Djokovic no dio opciones desde el comienzo, con un nuevo "break". Garín había arrojado la toalla. Poco después, tras una hora y 49 minutos de juego, salió de la Central derrotado, pero acompañado por una cerrada ovación. "Estoy encantado siempre de jugar aquí, en la pista más sagrada de nuestro deporte", dijo Djokovic sobre la pista tras su victoria, y añadió que está jugando con un "nivel de confianza muy alto después de ganar Roland Garros". El serbio es más favorito que nunca y cuantos más partidos juega, mejor color tiene en la pista, donde no se deja un set desde su debut ante Jack Draper. Su conteo de victorias seguidas en Wimbledon se va ya hasta las dieciocho y buscará el pase a semifinales contra el ganador del duelo entre el húngaro Marton Fucsovics y el ruso Andrey Rublev.

Berrettini, Khachanov y Fucsovics se meten en cuartos

El italiano Matteo Berrettini, el ruso Karen Khachanov y el húngaro Marton Fucsovics sellaron este lunes su presencia en los cuartos de final del torneo de tenis de Wimbledon. Berrettini fue el más madrugador de todos y firmó sus primeros cuartos en Wimbledon con una actuación sobresaliente ante el bielorruso Ilya Ivashka (6-4, 6-3 y 6-1). El ganador de Queen's este año mejoró los octavos de final que hizo en Wimbledon en 2019, cuando lo frenó Roger Federer, gracias a un encuentro redondo donde hizo 37 golpes ganadores y solo concedió una oportunidad de rotura con su potente saque. El cañonero italiano, que ha ganado sus últimos nueve partidos en el circuito y no pierde desde Roland Garros, solo ha cedido dos sets en este espacio de tiempo, uno en la final de Queen's y otro en su debut en el All England Club. Ahora esperará vencedor del duelo entre Felix Auger-Aliassime y Alexander Zverev.

Muchos más problemas tuvo Karen Khachanov, que vivió un auténtico espectáculo, para mal, ante el estadounidense Sebastian Korda (3-6, 6-4, 6-3, 5-7 y 10-8). Korda y Khachanov firmaron un quinto set para olvidar, con trece roturas de saque en total, en el que el ruso se terminó llevando el triunfo con suspense. El de Moscú chocará en cuartos de final contra el canadiense Denis Shapovalov, verdugo de Roberto Bautista.

Además, Marton Fucsovics se quitó una de sus espinas del año, y al quinto enfrentamiento consiguió inclinar al ruso Andrey Rublev, su bestia negra, por 6-3, 4-6, 4-6, 6-0 y 6-3. Serán los primeros cuartos de final para Fucsovics y en ellos se medirá al serbio Novak Djokovic, que derrotó a Christian Garín, y ante el que ha perdido los dos partidos que ha jugado.