Carla Suárez cae con honor frente a la número 1 en Wimbledon

Carla Suárez se despidió de Londres, pero lo hizo dejando su sello identificativo de entrega y coraje en un segundo set que emocionó al público presente. La tenista canaria cayó 1-6 7-6 1-6, sin embargo, ese parcial que se adjudicó, quedará en la memoria del público que se congregó en el All England Tennis Club.

La jugadora española volvió a jugar el 1 de junio en Roland Garros y este martes, en la catedral del tenis, disputó su segundo partido tras superar un cáncer. Carla Suárez quería retirarse sobre una pista este año y no solo lo está logrando, si no que está compitiendo y encandilando a propios y extraños. Prueba de ello fue la sonora y cerrada ovación que le dedicó el público al abandonar la pista tras el partido con Barty.

?? ¡Vaya momentazo!



???? Todo el All England Club de @Wimbledon ovacionando a @CarlaSuarezNava



?? ¡Eres muy grande Carla!#Wimbledonpic.twitter.com/rBfS5DSN94 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 29, 2021





"Creo que Wimbledon me ha hecho un gran regalo"



Después del partido, la jugadora española se ha mostrado realmente feliz y agradecida: "Creo que Wimbledon me ha hecho un gran regalo. Lo he disfrutado todo muchísimo. . No podría desear nada mejor para un día como este. Mi último partido aquí, contra Ash, la número uno del mundo y en la pista central con el techo cerrado. Ha sido increíble. Creo que he sido la jugadora más feliz del torneo"

La canaria confirmó además que su último partido será en Nueva York: "Voy a jugar mi último torneo en el US Open y después mi carrera habrá acabado"