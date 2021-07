La australiana Barty ejerce de favorita y jugará la final

La australiana Ashleigh Barty impuso su papel de favorita y venció a la alemana Angelique Kerber por 6-3 y 7-6 (3). Esta victoria le da el pase a la final por primera vez en su carrera. La campeona de Roland Garros en 2019, que nunca había llegado tan lejos en el Grand Slam londinense como este año, completó su quinto partido en dos sets seguidos para colarse en su primera final en Wimbledon.



Como número uno del mundo, puesto que tiene ya asegurado pase lo que pase en la final y que ostenta desde 2019, Barty infligió una clara victoria a Kerber, pese a las oportunidades de la alemana en el segundo parcial.

Just a young lady from Queensland, Australia living out her childhood dreams ?? #Wimbledon | @AshBartypic.twitter.com/AKudrx09v6