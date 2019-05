Carla Suárez pierde en tercera ronda con Vondrousova; Carreño se retira

La española Carla Suárez no pudo superar la tercera ronda de Roland Garros, derrotada por la checa Marketa Vondrousova, de solo 19 años y 38 del mundo, que se impuso por un doble 6-3 en algo menos de hora y media, una despedida "sin decepción pero con tristeza".

"Me ha faltado fallar menos", dijo la canaria, que aseguró que llevó la iniciativa en todo momento pero reconoció haberse precipitado un poco frente a una rival que se limitó a defenderse. Fue un duelo irregular en el que la española tuvo ventaja en ambas mangas, pero no le supo sacar rendimiento. Hasta 35 errores no forzados cometió Suárez, que desde que en 2014 alcanzó los cuartos de final en París no había sumado grandes actuaciones en el grande de tierra batida.

"No estoy decepcionada, pero sí triste, al final son opciones que vas dejando ir. Pero tenía las ideas claras y he hecho lo que quería, he sabido ir a por el partido", aseguró.

El español Pablo Carreño no pudo terminar su partido de la tercera ronda de Roland Garros contra Benoit Paire, y se vio obligado a retirarse al inicio del cuarto set, cuando el francés dominaba por 6-2, 4-6 y 7-6(1). Carreño había recuperado su buen tenis en este Roland Garros, donde consiguió su primera victoria desde los octavos de final del Abierto de Australia. Avanzó dos rondas, pero su cuerpo no le permitió seguir una tercera y dijo adiós.

La croata Petra Martic dio la campanada en Roland Garros, al apear en la tercera ronda a la checa Karolina Pliskova, número dos del mundo, que pierde así toda opción de volver al número uno en este torneo, que se asegura la japonesa Naomi Osaka. Martic demostró que está en un gran estado de forma al vencer a Pliskova por un doble 6-3.