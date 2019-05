Nadal y Muguruza se plantan en tercera ronda

El tenista español Rafa Nadal se ha clasificado para tercera ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, tras batir este miércoles sin problemas al alemán Yannick Maden (6-1, 6-2, 6-4) y en su siguiente compromiso buscará los octavos de final frente a un rival de mayor nivel, el belga David Goffin.

Tras su cómodo ante Yannick Hanfmann por (6-2, 6-1, 6-3), el jugador balear también se mostró sólido ante otro rival alemán y resolvió su clasificación después de dos horas y nueve minutos de partido en la pista Suzanne Lenglen.

Maden, un jugador que a sus 29 años nunca ha estado dentro del 'Top 100' mundial de la ATP, tan solo plantó batalla en el alocado tercer set, donde ambos jugadores encadenaron cinco roturas de servicio consecutivas producto de varios errores a ambos lados de la pista. Con 4-4, Nadal ya no permitió más suspense y puso la directa hacia la victoria.

En su siguiente compromiso, el once veces ganador en París se medirá con David Goffin, actual número 27 de la clasificación mundial que tampoco tuvo dificultades para deshacerse del serbio Miomir Kecmanovic (6-2, 6-4, 6-3). Pese a que a no está al nivel de hace dos años, cuando llegó a ser el séptimo mejor jugador del planeta, el belga es peligroso y ya fue capaz de ganar a Nadal en las ATP Finals 2017.

Garbiñe Muguruza se clasificó este miércoles con autoridad para la tercera ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, después de ganar a la sueca Johanna Larsson por 6-4, 6-1, mientras que la castellonense Sara Sorribes se despidió ante la estadounidense Sloane Stephens (6-1, 7-6).

La campeona de París en 2016 olvidó los apuros pasados en su estreno del pasado domingo ante la americana Taylor Townsend y firmó una convincente segunda victoria antes de tener un examen en la tercera ronda ante la ucraniana Elina Svitolina, novena favorita.

La de Caracas jugó a mucho mejor nivel y con mucha más consistencia que hace tres días, con un servicio que le funcionó y con el que pudo desarbolar a una Larsson que no pudo aguantar el ritmo en la segunda manga.

Muguruza sólo perdió diez puntos con su servicio, con el que no concedió ni una sola oportunidad de rotura a su rival. Con una de sus armas funcionando, sus golpes hicieron más daño y terminó y con 16 ganadores por 10 errores no forzados.

Sara Sorribes no acompañarla después de no poder sorprender a una de las favoritas, la estadounidense Sloane Stephens, subcampeona el año pasado y que se impuso por 6-1, 7-6(3). La americana estaba advertida del peligro de la castellonense en esta superficie tras los apuros vividos en Charleston (Estados Unidos), y aunque no le dio tantas opciones, sufrió bastante en el segundo parcial.