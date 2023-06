Alcaraz sigue elevándose en Roland Garros; Djokovic sobrevive a un gran Davidovich

Alcaraz, sin problemas ante Shapovalov

Carlos Alcaraz elevó su nivel para lograr en tres sets su segunda clasificación consecutiva para los octavos de final de Roland Garros, tras derrotar al canadiense Denis Shapovalov, 32 del ránking, por 6-1, 6-4 y 6-2 en dos horas y 10 minutos.

El murciano se medirá por un puesto en cuartos de final al italiano Lorenzo Musetti, 18 del ránking, que le derrotó el año pasado en la final del torneo de Stuttgart, el único duelo entre ellos.

Salvo en un tramo del segundo set, en el que llegó a estar 4-1 por debajo, Alcaraz dominó sin problemas el duelo, en el que el viento fue menos molesto que en el anterior frente al japonés Taro Daniel, donde se dejó un set.

"He tenido un bajón, he cometido muchos errores. Eso demuestra que hay que tener una mentalidad muy fuerte, que hay que estar concentrado. Pero en general estoy satisfecho con el nivel que he demostrado en este partido", dijo el español.

En número 1 del mundo salió como un huracán a la central, en el turno nocturno, con una grada casi llena, y con una temperatura que invitaba a arroparse. Alcaraz mostró un poco más de lo que es capaz en un torneo donde cada vez tiene más pinta de favorito.

Djokovic aguanta en un duelo épico con Davidovich

El serbio Novak Djokovic avanzó a octavos de final de Roland Garros por decimocuarta edición consecutiva, al término de un épico duelo contra el español Alejandro Davidovich que le obligó a sacar su mejor tenis para imponerse en tres mangas.

La calidad del número 3 del mundo en los momentos decisivos fue la clave de un duelo jugado de poder a poder, en el que ambos tuvieron opciones pero fue el serbio quien mejor las aprovechó, para imponerse por 7-6(4), 7-6(5) y 6-2 en 3 horas y 36 minutos.

Davidovich podrá lamentarse de no haber sacado partido de sus oportunidades, tuvo saque para ganar la primera manga y bola de set en la segunda, pero en ambos casos el ex número 1 reaccionó con mucha altura.

Djokovic se medirá por un puesto en cuartos de final contra el ganador del choque entre el polaco Hubert Hukacz, favorito 13, y el peruano Juan Pablo Varillas.

Pegula eliminada

La estadounidense Jessica Pegulase despide de Roland Garros temprano. La número 3 del mundo ha caido este viernes en tercera ronda en dos sets (6-1 y 6-3) ante la belga Elise Mertens, número 28 de la WTA.

Mertens arrolló a Pegula en el primer set, que no tuvo respuestas ante el despliegue del mejor tenis de la belga. La americana, cuartofinalista del torneo galo el año pasado, mejoró algo en la segunda manga, pero no fue suficiente como para revertir la dirección del duelo, liquidado en una hora y 22 minutos.

La contundencia de Mertens le hizo ganar sus cinco oportunidades de rotura de servicio, por solo una de seis para Pegula, quien también cometió muchos más errores no forzados.

Tras la eliminación el miércoles de la francesa Caroline García (quinta favorita), el cuadro femenino pierde así a otra de las principales cabezas de serie, lo que allana el camino a las dos grandes aspirantes: la número uno mundial, la polaca Iga Swiatek, y la número dos, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Kasatkina hace los deberes



La rusa Daria Kasatkina, novena de la WTA, ha impuesto su ley con puño de hierro para derrotar a la estadounidense Peyton Stearns con un abultado resultado de 6-0 y 6-1. De este modo, se convirtió en la primera tenista en clasificarse para los octavos de final del torneo francés.

La semifinalista de la pasada edición, de 26 años, una experta sobre la tierra batida, se medirá por un puesto en los cuartos de final ante la ganadora del duelo entre su compatriota Anna Blinkova y la ucraniana Elina Svitolina.

Otros partidos

Una de las remontadas de la jornada en el cuadro femenino lleva la firma de la rusa Anastasía Pavliuchénkova, 96 de la WTA, que ha derrotado a su compatriota Anastasiya Potátotova, número 25 del mundo, con un resultado de 4-6, 6-3 y 6-0.