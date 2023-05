Roland Garros protegerá a los tenistas de los abusos en redes sociales con inteligencia artificial

Los organizadores de Roland Garros, 'Grand Slam' sobre tierra batida que se disputa en Francia, ofrecerán una forma de proteger a todos los jugadores del torneo contra los abusos en las redes sociales mediante un sistema de inteligencia artificial. En la primera iniciativa de este tipo, la Federación Francesa de Tenis está utilizando la tecnología de IA Bodyguard, que filtra los comentarios abusivos en plataformas de medios sociales como Instagram, Twitter y TikTok.

Players will have their social media content moderated at Roland-Garros 2023 thanks to a smart solution.



In a first for the Parisian Grand Slam, the FFT is making an anti-online harassment and hate speech tool available to all the players.