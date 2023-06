Swiatek intentará revalidar el título frente a Muchova en la gran final

La checa Karolina Muchova, número 43 del ránking, jugará en Roland Garros la primera final de un Grand Slam de su carrera, tras sorprender a la segunda raqueta del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que desperdició una bola de partido y acabó perdiendo por 7-6 (5), 6-7 (5) y 7-5 en 3 horas y 13 minutos.

Con una táctica astuta, la checa logró desactivar la potencia de la bielorrusa, condenada a sobrevivir al juego de guerrilla a la que le obligó su rival.

La ganadora del pasado Abierto de Australia y del reciente torneo de Madrid, que había alcanzado las semifinales por vez primera en París y sin perder un set, cayó ante la pericia de una jugadora que, por segunda vez, alcanzaba el penúltimo escalón de un grande.

Con esta derrota, Sabalenka reduce sus opciones de acabar como número uno del mundo, algo que pasará si Swiatek no gana su semifinal contra la brasileña Beatriz Haddad.

La luna de miel de la bielorrusa con los Grand Slam se tomó un receso tras doce triunfos consecutivos y se quedó en las semifinales, el mismo estadio que alcanzó en Wimbledon en 2021 y en el Abierto de Estados Unidos en 2021 y 2022.

Sabalenka ha vivido un Roland Garros en el ojo del huracán, señalada por las tenistas ucranianas como cómplice silenciosa del apoyo que su país da a Rusia en la invasión de Ucrania.

La polaca Iga Swiatek avanzó a su tercera final en Roland Garros y se aseguró mantener el número 1 del mundo tras derrotar a la brasileña Beatriz Haddad, por 6-2 y 7-6 (7), por lo que buscará su tercera corona en la capital francesa contra la checa Karolina Muchova, que venció a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Iga will once again play a final here at Roland-Garros ??#rolandgarros | @iga_swiatekpic.twitter.com/LafT6W8dQK