Muchova sorprende a Sabalenka y se mete en su primera final de Grand Slam

La checa Karolina Muchova, número 43 del ránking, jugará en Roland Garros la primera final de un Grand Slam de su carrera, tras sorprender a la segunda raqueta del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que desperdició una bola de partido y acabó perdiendo por 7-6 (5), 6-7 (5) y 7-5 en 3 horas y 13 minutos.

Con una táctica astuta, la checa logró desactivar la potencia de la bielorrusa, condenada a sobrevivir al juego de guerrilla a la que le obligó su rival.

La ganadora del pasado Abierto de Australia y del reciente torneo de Madrid, que había alcanzado las semifinales por vez primera en París y sin perder un set, cayó ante la pericia de una jugadora que, por segunda vez, alcanzaba el penúltimo escalón de un grande.

