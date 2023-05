Kyrgios se pierde Roland Garros tras ser herido en un asalto a punta de pistola

Nick Kyrgios no podrá jugar Roland Garros. El tenista australiano que aún no ha debutado en este año 2023 tras sufrir una lesión de rodilla que le tiene alejado de las pistas desde finales de 2022, no estará en el segundo Grand Slam de la temporada, pero la culpa no la tendrá su articulación.

Y es que el representante del aussie ha desvelado que la ausencia se debe a un extraño suceso ocurrido el pasado 1 de mayo en Camberra en el que Kyrgios acabó herido tras sufrir un asalto en su casa en el que se le llegó a encañonar con una pistola. Durante el robo el tenista habría sufrido un corte en el pie derecho que le obligó a aplazar su proceso de recuperación y que le impedirá estar en París el 28 de mayo para el inicio del torneo.

