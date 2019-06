Carlos Moyà, Toni Nadal y Francis Roig analizan en Tiempo de Juego la gesta de Nadal en Roland Garros

Tras charlar con Rafa Nadal, por Tiempo de Juego desfilaron tres de las personas más cercanas al 12 veces campeón de Roland Garros.

Primero, Charly Moyà, su entrenador, que sugiere que el nombre de Rafa Nadal esté en la pista principal de París: "¡Deberían! Sería un buen momento para hacer eso".

Moyà valora como "duro el camino de los últimos meses, pero ha valido la pena. Estamos viendo algo increíble, se va a recordar como una gesta". Moyà sabe lo que es ganar Roland Garros: "Son cosas que no se olvidan, cuando es sólo uno, tienes muy buenos recuerdos. Vamos a tardar muchos años en volver a ver algo parecido".

En lo mental, asegura que le animó recordando que es capaz: "Cuando hablé con Rafa para entrenarle buscaba convencerle de que en mi opinión podía ser otra vez número uno y de lo bueno que era".

Después, junto a Ángel García estuvo un sonriente Toni Nadal, feliz como pocas veces: "Es algo increíble que una persona sea capaz de ganar 12 años Roland Garros. Mi sobrino lo único que ha hecho ha sido intentarlo una y otra vez".

Reconoció el potencial de jugadores como Federer y Djokovic, quienes luchan con Rafa por la supremía del tenis mundial: "Este título le va a dar alas para conseguir más cosas, los títulos alimentan las ganas de ganar. Yo confío en que supere a Federer en Grand Slams. Federer es el mejor jugador de la historia y tiene 37 años y cuatro hijos... a ver si lo deja y se dedica a ellos, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Djokovic tiene dos hijos, a ver si hace lo mismo".

Por su parte, su entrenador Francis Roig no se cortó para reproducir el grito de guerra de este domingo en Roland Garros: "Al terminar el partido le he dicho a Rafa, ¡qué bueno eres cabrón!". El día que perdió con Thiem en Barcelona dijo en el vestuario, 'este tío no es mejor que yo'."

En el sentido de saber quién es le mejor del circuito, cree que la 'guerra' va más allá: "Nadal, Federer y Djokovic no buscan ser el número uno del momento, sino de la historia". Y apuesta fuerte: "Rafa puede ganar Wimbledon este año".