Alcaraz dedica a Sebastián Yatra su canción del verano en plena pista central del US Open

Carlos Alcaraz se clasificó para la segunda ronda del US Open tras la retirada del Dominik Koepfer y en la entrevista post partido se atrevió a cantar delante de la grada parte de la canción de 'Vagabundo' de su amigo Sebastián Yatra.

"Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na. Dármelas de vagabundo, na-na-na-na-na", tarareaba. "Lo hemos intentado, no ha sido lo mejor del mundo, pero algo hemos hecho disfrutar a la gente", reconocía al terminar entre risas.

Carlos Alcaraz can carry a tune ??



He gives his best @SebastianYatra impression! pic.twitter.com/qMbAZ3nG0g