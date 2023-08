Zapata, eliminado en primera ronda ante el estadounidense Ben Shelton, que será el rival de Alcaraz

El español Bernabé Zapata cayó eliminado este martes en la primera ronda del Abierto de Canadá, parte del ATP Tour Masters 1000, en la misma jornada que el británico Andy Murray y el alemán Alexander Zverev pasaron a la segunda ronda del torneo que se disputa en Toronto.

En el último partido de la jornada, el danés Casper Ruud (5) se deshizo en dos sets, 7-6(6) y 6-4, del checo Jiri Lehecka (36).

Poco antes, Zapata (64) cayó en dos sets, 7-6(1) y 6-4 en una hora y 31 minutos ante el estadounidense Ben Shelton (41) que el miércoles se enfrentará en la pista central del Estadio Sobeys de Toronto al número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

TORONTO | @BenShelton is through to the second round after a good 7-6(1), 6-4 win over Bernabe Zapata Miralles.



The 20-year-old American debutant will take on world No 1 Carlos Alcaraz next.



?? | John E. Sokolowski [Reuters] pic.twitter.com/YwOIX5aOAB