Toni Nadal: "Antes de Roland Garros veía a Rafa como el tenista con más Grand Slam, ahora el tema ha cambiado"

El tio y exentrenador de Rafa Nadal ha concedido una entrevista al diario Marca en la que ha hablado de la ausencia del tenista mallorquín en el próximo torneo de Wimbledon y en los Juegos Olímpicos y de cómo ve la carrera por ser el tenista con más Grand Slam de la historia en la que Djokovic tras su victoria en Roland Garros se ha colocado con 19 a solo uno de los 20 que tienen Nadal y Federer.

"Me sorprendió que Rafa no jugara Wimbledon, es cierto que tenía unos pequeños problemas, pero evidentemente pensaba que jugaría", afirmó sobre la ausencia de su sobrino en el tercer Grand Slam de la temporada. "Una derrota en Roland Garros siempre es dolorosa, y más si has ganado 13 veces. Pero no es la primera derrota de Rafael. Ha perdido partidos más complicados en finales. Es normal que esté un poco afectado. Sólo faltaría que perdieras un partido como el de las semifinales de París y estuvieras contento", continuó.

Tras la victoria de Djokovic en París cree que el serbio puede ganar el Gran Slam esta temporada al haberse impuesto también en Melbourne, aunque reconoce que durante el partido ante Nadal "no lo encontré a un nivel especialmente alto. Cuando miras el último set, sí. Es cierto que ganó puntos muy buenos, pero Rafa falló más de lo normal. Hizo 55 errores no forzados y eso facilitó que Djokovic se pusiera a jugar mejor. Yo no vi un partido increíblemente bueno".

Por último habla sobre la carrera por ser el mejor tenista de la historia en la que considera que su familiar ha perdido comba. "La verdad es que yo antes de Roland Garros veía a Rafael, ahora el tema ha cambiado un poco. Yo escribí que el próximo Wimbledon y US Open van a definir un poco las cosas porque entiendo que cada año va a ser más difícil ganar. Tsitsipas ya estuvo a punto de ganar a Djokovic en París; Medvedev y Zverev ya están ahí, vienen Sinner, Musetti...", asegura.