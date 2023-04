Verdasco, Munar y Albert Ramos dicen adiós en su primer partido en el Godó

Fernando Verdasco no puede con Passaro

El madrileño Fernando Verdasco se despide en primera ronda del Trofeo Conde de Godó. El tenista español no fue capaz de superar al italiano Francesco Passaro que impuso su ley con puño de hierro en la pista Rafa Nadal con un doble 6-1. Verdasco que se vio ampliamente sobrepasado finaliza su participación en el que puede ser su última presencia en el torneo catalan.

Verdasco que llegaba con la condición de invitado por la organización, pudo verse influido por las molestias que arrastra en su codo que no dejaron desplegar una buena versión del ex 'top10' de la ATP. El español que ha disputado cinco partidos en el circuito profesional no ha sido capaz de vencer aún este año un choque.

El joven Passaro, de 22 años, dominó con solvencia en el primer set poniendose rápidamente 4-0 en el luminoso. La reacción del madrileño, actual 224 del mundo, reaccionó tarde para hacer bueno su servicio en el quinto juego poniendose 4-1, sin embargo, el italiano, 125 del mundo, cerró el set con facilidad con un 6-1.

En la segunda manga, el tenista español que en 2010 conquistó el torneo, arrancó con mejor pie igualando el set 1-1, sin embargo, el tenis de Verdasco fue cayendo poco a poco ante un Passaro que se mostró seguro en la pista. El último juego, que perdió en blanco con su saque tras cometer dos dobles faltas, resume el momento de Verdasco, que se marchó cabizbajo al vestuario tras entregar prematuramente el duelo con un doble 6-1 en el marcador.

Munar también se despide

La segunda víctima de los italianos ha sido Jaume Munar. El tenista mallorquín que jugaba en las pistas del que fue su club de tenis, el Real Club de Tenis de Barcelona, no ha podido ofrecer una victoria al público de Barcelona tras caer ante el italiano Matteo Arnaldi, ganador del Challenger de Murcia hace diez dias, por 6-3 y 6-4

Munar arrancó cediendo el primer juego en su servicio en un reñido inicio, sin embargo, reaccionó rápidamente para recuperar el juego poniendo el 1-1 en el marcador de Barcelona. El italiano estaba mostrando un gran juego sobre la tierra batida del torneo barcelonés y la buena dinámica fructiferó para llevarse el primer set a su favor.

Arnaldi continuó en el segundo set generando golpes ganadores obligando a Munar a apretar los dientes para resistir a la contundencia del italiano. Munar fue capaz de igualar, sin embargo, su falta de constancia con en el saque le perjudicó. Sería,el transalpino quien mantuvo su saque para llegar al 3-5 y poner al español en una situación meramente dificultosa. Arnaldi no falló en su servicio en el último y definitivo juego del set para poner el 6-3 y 6-4 al marcador de Barcelona.

Casper Ruud hace los deberes ante Shelton

El noruego, Casper Ruud, ha debutado en Barcelona triunfando ante el estadounidense Ben Shelton por 6-2 y 7-6 (2), en una hora y 39 minutos de partido. El número 3 del mundo, arrancó llevandose la primera manga sin dificultades, sin embargo, el joven Shelton, de 20 años de edad que ya se sitúa como el 37º de la clasificación mundial, le puso en dificultades en el segundo parcial.

Shelton desplegó sobre la pista de Barcelona destellos de gran jugador que promete ser, de hecho, logró llevar la segunda manga al desempate, pero allí Casper Ruud demostró su calidad en tierra batida para batir a un Shelton inseguro ante la presión.

El noruego, que podría cruzarse en el cuadro con el murciano Carlos Alcaraz, defensor del título, se medirá en octavos de final al vencedor del choque entre el argentino Francisco Cerundolo y el italiano Francesco Passaro.