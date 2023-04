La surrealista entrevista de Raducanu en el Mutua Madrid Open: Responde 16 preguntas en 58 palabras

La tenista británica Emma Raducanu no jugará finalmente el Mutua Madrid Open. Sin embargo, no está siendo noticia por eso. La número 85 del mundo, que llegó a proclamarse campeona del US Open en 2021, ha dado una entrevista a los periodistas en el Media Day del torneo totalmente fuera de lugar. La joven ha solventado una rueda de prensa de 16 preguntas en 58 palabras, respondiendo prácticamente con monosílabos a todas las cuestiones.

Las declaraciones con respuestas cortantes de la tenista, que no mostró sentirse cómoda durante la comparecencia han provocado el enfado en Inglaterra donde algunos medios han titulado la entrevista como “16 preguntas, 58 palabras...”. Las declaraciones bochornosas de Raducanu parecen ir relacionadas con su bajo rendimiento en los últimos torneos donde no ha recuperado el tenis que le hizo proclamarse campeona del Grand Slam estadounidense con tan solo 18 años.

La entrevista de Raducanu completa

- Hola Emma, ¿Cómo va todo?

- Bien, ¿Cómo estás tú?

- Bien, gracias. ¿Cuál es tu estado físico esta semana?

- Bueno.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

- ¿Las muñecas?

- Están bien.

- ¿Has hecho algo diferente con ellas?

- No.

- Cuando dices que están bien, Emma, ¿quieres decir que todo va sobre ruedas?

- Lo estamos controlando.

- Lo estamos controlando... ¿así que aún sigues con molestias?

- Sí, vale.

- Pero no estamos en Stuttgart y no pudimos ver algo del partido en la tele, pero ¿eso influyó? ¿O fue que Jelena Ostapenko, que tiene bastantes días buenos, tuvo uno de esos días y tuvo el control de la situación?

- Ella jugó muy bien.

- ¿Cuál crees que fue el factor decisivo del partido?

- Creo que ella jugó un muy buen partido.

- Así que... ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Cómo te sientes? En Miami te vimos cerca de ganar a Bianca Andreescu. Si hubieras ganado esos punto de break en el primer juego del tercer set creo que hubieras ganado, así que ¿eso es algo alentador tras lo sucedido en Indian Wells?

- Sí, fue un buen viaje en América y un partido duro. Pero seguimos adelante.

- ¿Qué piensas del cuadro aquí?

- Es el que es.

- Creo que es posible que te enfrentes a Jodie Burrage si gana. Ella es una de tus amigas, ¿no?

- Sí.

- Así que, ¿sería bonito ver que cada vez va mejor?

- Sí, por supuesto.

- ¿Quieres decir algo sobre Jodie como si estuviéramos teniendo una entrevista aquí?

- Sí, me encanta.

- ¿Te encanta Jodie?

- Sí, es una buena jugadora.

- ¿Algo que decir sobre su ascenso en el ranking?

- Es fantástico.

- No nos lo estás poniendo fácil. ¿Estás haciendo a propósito que no quieres que esto sea fácil para nosotros?

- No.

La británica ha abandonado antes de debutar el Mutua Madrid Open donde se iba a enfrentar a la búlgara Viktoriya Tonova este mismo miércoles, en la pista central. La austríaca Julia Grabher, será quien le reemplaze en el cuadro femenino. La baja de Raducanu en el torneo, que ocupa la 85º plaza del ránking WTA, hace que quede fuera del top-100.