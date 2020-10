Schwartzman alcanza las semifinales tras derrotar a Thiem en un partido de más de 5 horas

El argentino Diego Schwartzman se clasificó por vez primera en su carrera para semifinales de un Gran Slam, al derrotar en Roland Garros al austríaco Dominic Thiem, tercer favorito, por 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5) y 6-2 en un maratón de 5 horas y 8 minutos.

En su partido 300 en el circuito profesional, el "Peque", de 28 años, se llevó una batalla épica, entre dos de los mejores jugadores sobre arcilla, jugada de tú a tú y con opciones para ambos.

