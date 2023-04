Paula Badosa se mete en los octavos de final en Charleston

La tenista española Paula Badosa se clasificó para los octavos de final del torneo de Charleston, de categoría WTA 500, gracias a su victoria por 7-5 y 7-6(6) sobre la jugadora canadiense Leylah Fernández.

El buen inicio de Badosa en la gira de tierra batida se vio refrendado con otro marcador favorable en el Family Circle Tennis Center de Daniel Island (Carolina del Sur), batiendo a Fernández después de un duelo que se alargó 1 hora y 52 minutos.





Sweet Relief ??@badosa saves a set point to get past Fernandez 7-5 7-6 in an outstanding match, advancing to the R16 for the 3rd year in a row!#CharlestonOpenpic.twitter.com/DeJKkTZUBr