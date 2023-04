Alcaraz debuta con fuerza ante Borges; Davidovich avanza de ronda

El español Carlos Alcaraz inició la defensa del título del Barcelona Open-Trofeo Conde de Godó con una victoria por 6-3 y 6-1 ante el portugués Nuno Borges en una hora y tres minutos. Alcaraz, primer cabeza de serie y segunda raqueta mundial, tuvo un plácido estreno ante Borges (74), quien se defendió como pudo desde el fondo de la pista y sólo pudo romper una vez el saque a su adversario en todo el duelo.

El murciano, baja en Montecarlo por lesión, disputaba en la pista Rafael Nadal del RCT Barcelona-1899 su primer partido de la gira europea de tierra y lo hizo con un tenis que fue de menos a más a medida que su juego fue cogiendo ritmo.





??



???? @carlosalcaraz comes flying out the blocks to take a 6-3 lead over Borges.



@ATPTour | @ATPTour_ES | #BCNOpenBSpic.twitter.com/U01qHxDgdS