Muguruza vence a Azarenka y accede a la segunda semana del US Open

La tenista española Garbiñe Muguruza doblegó (6-4, 3-6, 6-2) a la bielorrusa Victoria Azarenka este viernes para alcanzar la ronda de octavos de final en el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada.

