Federer desvela cómo reaccionó Rafa Nadal cuando le contó que iba a retirarse

Roger Federer puso fin el pasado mes de septiembre a una larga y exitosa carrera y lo hizo junto a su gran rival y amigo Rafa Nadal. Ambos compartieron pista por última vez jugando uno de los dobles de la jornada inaugural de la Laver Cup. Se trató de un mágico y emotivo momento en el que decía adiós uno de los más grandes de la historia del tenis.

Roger talking about Rafa and the very emotional moment they shared together ????



Días después, el suizo ha desvelado en 'The Daily Show', un programa de la televisión estadounidense cómo fue la conversación con Nadal y cuál fue la reacción del español al enterarse de que Federer iba a colgar la raqueta y que quería hacerlo con él a su lado: "Fue una llamada bastante emotiva porque Rafa fue de las primeras personas fuera de mi equipo que supo mi decisión de dejarlo. Le dije: 'Hey, antes de que hagas otros planes, me gustaría que vengas a la Laver Cup a jugar un último dobles conmigo. Seria increíble porque mi rodilla no está bien y es el final'. Él me contestó: 'Oh, sí, Díos mío... Ok, sí, allí estaré, pase lo que pase...".