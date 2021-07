Djokovic confirma que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio

Novak Djokovic confirmó este jueves que estará finalmente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por delante tiene el gran reto de hacerse con el "Golden' Slam", la suma del oro olímpico junto a los cuatro Grand Slam.

El serbio viene de ganar Wimbledon y había mostrado dudas sobre si estaría finalmente en la cita olímpica. Finalmente, a través de un mensaje en sus redes sociales, ha confirmado su presencia, que sin duda está cargada de expectación.

Ha indicado que: "Estoy orgulloso de hacer las maletas para Tokio y unirme al equipo olímpico de Serbia en busca de las medallas más brillantes. Los Juegos siempre han sido una motivación especial y haré todo lo posible por hacer feliz al país".

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. ???? pic.twitter.com/23TmSdvc4x