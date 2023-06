Carlos Alcaraz: "Ha sido el mejor partido en hierba de mi carrera"

El español Carlos Alcaraz, que superó en las semifinales de Queen's al estadounidense Sebastian Korda, afirmó que ha sido el mejor partido de su carrera sobre hierba y que se siente como si llevara diez años jugando en esta superficie.



Alcaraz derrotó en dos sets a Korda y disputará este domingo ante Alex de Miñaur la primera final en hierba de su carrera deportiva.

"Me gustaría ver mi nombre en el cuadro de campeones de uno de los torneos más históricos", aseguró hace unos días, cuando aún no se daba posibilidades de ganar aquí. Su tenis, en continuo ascenso, le permite ahora darse una posibilidad preciosa en las pistas de Queen's, las primeras en las que jugará una final en pasto en su carrera.

First #cinchChampionships ? First final ?



What a debut it's been for @carlosalcaraz ?? pic.twitter.com/lhqek4U69c