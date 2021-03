Bautista no puede con Basilashvili en la final de Doha

El tenista español Roberto Bautista no ha podido conquistar el título del torneo de Doha (Catar), de categoría ATP 250 y que se disputa sobre pista dura, después de caer este sábado en la final ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (7-6(5), 6-2).

El castellonense, número 13 del mundo y ganador en Catar en 2019, fue incapaz de romper el servicio de su adversario durante el choque, y pierde así la oportunidad de alzar su décimo título ATP y el primero de 2021.

La igualdad reinante en el comienzo de partido, sobre todo marcado por la solidez de ambos con el servicio, obligó a disipar la primera manga en el 'tie-break', donde sí se sucedieron las 'mini-roturas'; finalmente, el georgiano consiguió llevarse el parcial en su segunda oportunidad.

���� Nikoloz Basilashvili is the last man standing in Doha.



He takes the title with a 7-6(5), 6-2 win over Roberto Bautista Agut. pic.twitter.com/oIzFC0MAnj