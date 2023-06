Carlos Alcaraz, ganador este domingo en Queen's, manifestó que se ve como "uno de los favoritos" para Wimbledon, aunque matizó que necesita "más experiencia".



"Si voy sin expectativas, puedo ganarlo", bromeó el murciano en rueda de prensa, parafraseando lo que dijo al comienzo del torneo, cuando no se veía como uno de los favoritos.



"Ahora puedo tener mucha confianza. Me siento unos de los favoritos para Wimbledon, pero sinceramente, necesito más experiencia, solo he jugado once partidos en hierba", añadió el español.

Alcaraz levanta su primer título en hierba y recupera el trono mundial El murciano derrotó en dos sets al australiano De Miñaur (6-4 y 6-4) y consigue así su primer título sobre hierba antes de la disputa de Wimbledon. Victoria que le devuelve al nº1. 25 jun 2023 - 16:07

"Me considero un buen jugador en hierba, con todas las armas que tengo. Voy a Wimbledon con mucha confianza. He visto una estadística de que Novak ha ganado más partidos que el resto de los otros 20 favoritos. Es el gran candidato. Tengo que dar mi máximo para tener oportunidades", respondió el murciano.