Alcaraz remonta ante el finés Ruusuvuori y se mete en tercera ronda

El español Carlos Alcaraz, primer favorito, necesitó una remontada ante el finlandés Emil Ruusuvuori para seguir adelante en el torneo de Madrid (2-6, 6-4 y 6-2) y citarse con el búlgaro Grigor Dimitrov, que antes superó al francés Gregoire Barrere.

El murciano, segundo jugador del mundo y vigente campeón, gastó dos horas y dieciséis minutos de partido para completar la victoria frente a Ruususuori, con el que había perdido hace dos años, en el Masters 1.000 de Miami, en la única ocasión en la que ambos habían coincidido.

Carlitos survives a scare! ??



@carlosalcaraz comes back against an impressive Ruusuvuori to win 2-6, 6-4, 6-2 and seal his place in R3 of the #MMOPEN