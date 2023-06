Alcaraz derrota a Korda en las semifinales de Queen's y se jugará el título ante De Miñaur

El tenista español Carlos Alcaraz venció este sábado por 6-3 y 6-4 al estadounidense Sebastian Korda en las semifinales del torneo de Queen's, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre hierba en Londres (Reino Unido), y ahora luchará por el título contra el australiano Alex de Miñaur.

Alcaraz, actual número 2 del ranking mundial, sigue adaptándose a pasos agigantados al césped y al entorno británico. Con la mente puesta en el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' del año, el jugador murciano doblegó a Korda en una hora y 23 minutos para alcanzar su sexta final de este 2023.

