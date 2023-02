Alcaraz: "Admiro mucho a Nadal, pero ver a Federer es ver una obra de arte"

Carlos Alcaraz está de vuelta. El tenista de El Palmar hizo su regreso en el Open de Argentina, consiguiendo la victoria en la final ante el británico Cameron Norrie (6-3, 7-5), algo que le sirvió para empezar a coger sensaciones de cara al futuro tras su lesión. Ahora, se ha estrenado con victoria en el Abierto de Río de Janeiro, al ganar al brasileño Mateus Alves (6-4, 6-4).

Ahora que ha regresado al 100%, Alcaraz ha concedido una entrevista a la revista 'Vogue', en la que ha hablado sobre diferentes curiosidades alrededor de su carrera. Por ejemplo, acerca de sus referentes. "Rafa Nadal es alguien a quien siempre he visto y a quien admiro mucho, pero Roger Federer, la clase que tiene, la forma en la que hizo que la gente viera el tenis, fue precioso. Ver a Federer es igual a ver una obra de arte. Era elegante, hacía todo magnífico. Quedé encantado con él", señala el tenista en la entrevista.

Un tema curioso del que habla es del inglés. "Estoy mejorando poco a poco con mi inglés, pero me queda camino, mucho camino. Suelo ver las películas de Sylvester Stallone para motivarme, en las que hace de Rocky Balboa", cuenta Alcaraz.

También explica su visión sobre el esfuerzo: "Siempre he sido un chico talentoso, pero también he trabajado duro, muy duro. Si tienes talento y no te esfuerzas no vas a ninguna parte".

Por último, también explica cómo ha sido su relación con su entrenador, Juan Carlos Ferrero. "Había oído hablar de él, de que hacía cosas diferentes, como las subidas a la red, que los jóvenes no hacen. Él es muy dinámico", describe el actual número 2 del mundo.