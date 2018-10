La Academia de Rafa Nadal celebra su II Aniversario con la apertura del Rafa Nadal Tennis Center en México

Con motivo del II Aniversario de su inauguración oficial, la Rafa Nadal Academy by Movistar ha escenificado su consolidación, su crecimiento y sus planes de futuro.

El propio Rafa Nadal no ha querido perderse el acto en el que ha hecho un balance muy positivo de estos dos años: “Este proyecto a nivel personal era un sueño que al final se ha convertido en una realidad. El nacimiento de la Academia para mí fue un momento muy especial en mi vida y me produce una gran satisfacción personal. Uno de los mayores objetivos que hemos tenido desde el principio es que no solo mejoren su nivel tenístico, también otra serie de aspectos que creemos que son igual o más importantes en la vida. Queremos preparar a estos jóvenes para el futuro y formarles para que tengan las opciones totalmente abiertas para que se dediquen a lo que ellos decidan”.

Tras abrir sus puertas en 2016, la Rafa Nadal Academy by Movistar se ha convertido ya en uno de los centros deportivos de referencia a nivel mundial. Ubicada en Manacor, ciudad natal de Rafa Nadal, la Academia cuenta con unas instalaciones punteras y una infraestructura adaptada a los nuevos tiempos. El prestigio de la Academia se sustenta en una elaborada metodología diseñada por el equipo técnico que ha llevado a Rafa Nadal a lo más alto del circuito profesional. Liderado por el propio Toni Nadal, el equipo de entrenadores de la Academia intenta maximizar las fortalezas de los jugadores con el objetivo de sacar lo mejor de cada uno de ellos.

En representación de los jugadores de la Academia han estado presentes en el acto Rosa Vicens, campeona de España Junior en individuales y dobles, y Jaume Munar, que a través de un vídeo ha hecho balance de un año mágico en la Academia en el que se ha encaramado hasta el puesto 79 del ránking ATP. El equipo de entrenadores ha estado representado en el acto por Joel Figueras, Marc Górriz y Carlos Moyá. También se ha enfatizado en el acto de la importancia que tienen la educación y los valores. Y es que la Rafa Nadal Academy by Movistar combina la enseñanza deportiva de alto rendimiento con la educación en las aulas de la American International School of Mallorca con el objeto de formar buenos tenistas y grandes personas para la sociedad. La formación humana integral se cimenta a través de valores como el esfuerzo, humildad, tolerancia, paciencia, respeto, integridad, disciplina, orden y compromiso.

Este acto de celebración del segundo aniversario ha servido para anunciar oficialmente que el primer Rafa Nadal Tennis Centre abrirá sus puertas este próximo mes de noviembre en Costa Mujeres, al norte de Cancún (México) y formará parte de las instalaciones de los dos hoteles TRS Coral Hotel y Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa que la cadena abrirá al público la semana que viene.

El propio Rafa Nadal ha sido el encargado de hacer este anuncio: “Uno de los objetivos que siempre hemos tenido es la expansión. A nosotros nos llena de satisfacción poder anunciar la primera expansión fuera de Manacor, que siempre tuvimos claro que tenía que ser el punto de partida porque es donde yo vivo y sentimentalmente sabíamos que teníamos que hacer la academia aquí, pero esto no nos priva de crecer y expandirnos por el mundo y la primera expansión va a ser en México en Costa Mujeres y para nosotros es una gran motivación y una gran oportunidad”, ha afirmado el número 1 del mundo.

Con la apertura de Rafa Nadal Tennis Centre Costa Mujeres el concepto de la Rafa Nadal Academy by Movistar cruza fronteras por primera vez, y lo hace acompañado por una de las principales cadenas hoteleras españolas, Palladium Hotel Group. El Rafa Nadal Tennis Centre constituye una nueva línea de centros deportivos inspirados en la metodología de entrenamiento que se lleva a cabo en la Rafa Nadal Academy by Movistar en Manacor. El privilegiado enclave natural de Costa Mujeres supone un gran valor añadido para aquellos viajeros y aficionados al tenis que deseen vivir unas paradisíacas vacaciones al tiempo que mejoran su técnica, disfrutan de un innovador y lujoso resort con instalaciones y prestaciones diseñadas para desconectar del día a día y descubren un destino turístico inexplorado en México.

Abel Matutes Prats, CEO de Palladium Hotel Group ha recalcado en el acto la importancia del proyecto: “La alianza con la Rafa Nadal Academy by Movistar supone un orgullo para Palladium Hotel Group, ya que nos va a permitir ofrecer tanto a visitantes como a habitantes de la zona unos servicios deportivos de primer nivel, que encajan a la perfección con los valores que siguen todos nuestros productos, como la alta calidad y el estilo de vida saludable”.

Además, se trata de una oportunidad única para los residentes de la zona, ya que el Rafa Nadal Tennis Centre ofrecerá un nutrido catálogo de programas de formación y entrenamiento, en el que se contemplan alternativas adecuadas para adultos, jóvenes y niños, con diferentes modalidades de duración, y que incluyen desde clases privadas a un campus de una semana de duración, pasando por un taller de tres días de tenis, entre otras opciones.

El Rafa Nadal Tennis Centre Costa Mujeres cuenta con instalaciones y equipamientos deportivos de última generación para garantizar la mejor preparación a todos los tenistas profesionales y amateurs. El centro, que en estos días ultima los detalles finales de su construcción cuenta con 8 pistas de tenis de tierra batida, un campo de fútbol 7, una pista de pádel, una tienda con productos deportivos, servicio de encordado y un bar-cafetería. También contará con una extensión del Rafa Nadal Museum Xperience, en el que se recogerán algunos de los mejores momentos de su carrera deportiva así diferentes simuladores, juegos interactivos y plataformas de realidad virtual de diferentes deportes.

El anuncio de esta apertura supone un broche perfecto para la celebración del segundo aniversario de una Rafa Nadal Academy by Movistar que sigue creciendo.