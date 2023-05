Rafa Nadal tampoco jugará en Roma pese a mejorar de la lesión en el psoas

El tenista español Rafa Nadal, actual número 14 del mundo, tampoco podrá jugar el torneo ATP Masters 1000 de Roma, pese a notar "mejoría" en los últimos días, debido a su lesión en la pierna izquierda y seguirá centrado en su recuperación de cara a poder estar en Roland Garros, el 'Grand Slam' de tierra batida del que es 'rey' absoluto.

"Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos", manifestó en sus redes.

A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando.

Nadal, de 36 años, no pudo jugar en Barcelona ni Madrid, y anunció que tampoco podrá estar en Roma, un torneo que ha ganado en hasta diez ocasiones. El Foro Itálico se quedará huérfano del de Manacor. "A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando", reconoció.

Quedan 23 días para el inicio de Roland Garros, su 'Grand Slam' preferido y donde intentará estar para defender su título de 2022 --el último de los 14 que tiene en el torneo francés--, logrado ante el noruego Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0.