Polémica en Madrid por la diferencia entre las tartas de cumpleaños de Sabalenka y Alcaraz

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 de la WTA, y el español Carlos Alcaraz, número 1 de la ATP, celebraban este viernes 5 de mayo sus respectivos cumpleaños en Madrid. Ella ya como finalista del torneo. Él, sobre la pista central y tras certificar su pase al partido por el título después de batir al croata Borna Coric.

Como detalle, la organización del torneo les obsequió con una tarta a cada uno. Sin embargo, el gesto ha provocado una ola de críticas en las redes sociales y entre algunos tenistas por la diferencia entre los pasteles de uno y otra. Tanto es así que el propio Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, ha tenido que salir a dar explicaciones por lo ocurrido.

I’m surprised by this reaction after this gesture!



1. Carlos had just won his match to reach the final

2. He was playing on centre court

3. The tournament is played in Spain, even though it is an international event



PS: I hope Rune wasn’t also upset by his treatment ?? https://t.co/ApK1IiiD6lpic.twitter.com/1mEoIitXxs