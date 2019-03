Nadal: "No tengo dudas de que estaré listo para Montecarlo"

Rafa Nadal se mostró este sábado decepcionado por no poder brindar un nuevo duelo en su histórica rivalidad con Roger Federer, pero cree que estará listo para competir a pleno rendimiento en Montecarlo.

"Mi plan es Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros", avanzó el español en conferencia de prensa tras abandonar el torneo de Indian Wells por sus molestias en la rodilla derecha.

"Este es mi plan. A partir de ahí veremos qué ocurre. Es el calendario que he hecho toda mi vida y espero completarlo un año más", sostuvo.

De esa manera descartó ya su participación en el próximo Masters 1.000 de Miami.

"Siendo honesto, no tengo dudas de que estaré listo para Montecarlo. Pero al mismo tiempo, necesito confirmar con mi equipo cuál es la mejor manera de proceder ahora. Es una situación que no esperábamos en este momento, así que ahora hay que ajustar un poco el resto del calendario", señaló.

Nadal y Federer iban a enfrentarse este sábado hoy por trigésima novena ocasión y por primera vez en más de año y medio (Shanghái, 2017), pero finalmente las molestias del español acabaron con la posibilidad de ver ese duelo en las semifinales del torneo californiano.

"Calenté por la mañana y noté que mi rodilla no estaba suficientemente bien como para competir al nivel que necesito para jugar unas semifinales en este torneo. A veces es duro y puede ser frustrante personalmente pasar por estos problemas", reconoció Nadal.

El español reconoció que ha sobrellevado este problema en la rodilla desde hace mucho tiempo y que ha aprendido a competir aguantando el dolor.

"Algunos momentos son mejores y otros peores, pero el dolor siempre está ahí. Es algo que me limita a entrenar menos que lo que yo querría y a jugar menos que lo que yo querría. Pero no es el momento para quejarse demasiado. A pesar de todo esto, sigo donde estoy hoy día", declaró.

A pesar de la decisión de este sábado, Nadal sostuvo que ha sido una semana positiva para él en Indian Wells.

"Me he sentido competitivo y sano. Mi objetivo es estar sano tantas semanas como sea posible para seguir jugando al máximo nivel posible y luchar por las cosas más importantes", subrayó.

"Mi objetivo no cambia. Y aunque a veces sea duro, acepto la situación. Solo puedo controlar lo que puedo controlar. A veces me pongo triste porque me siento en desventaja respeto a mis oponentes en términos de preparación, de entrenamientos y, a veces, de competición", declaró.