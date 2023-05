La guerra en Ucrania llega al Masters 1000 de Roma: "No nos dimos la mano porque ella es de Rusia"

La ucraniana Anhelina Kalinina, que este viernes tumbó a la rusa Veronika Kudermetova en el WTA 1.000 de Roma y alcanzó su primera final en un torneo de esta categoría, no le dio la mano a su oponente al término del encuentro por el conflicto bélico.

"I really hope that I give a small light and some positive emotions for my country" ????@angie_kalinina | #IBI23pic.twitter.com/q3sqdTKxmS — wta (@WTA) May 19, 2023

"No nos dimos la mano porque ella es de Rusia, básicamente. No es ningún secreto el por qué no lo hice, es porque este país ataca a Ucrania", declaró en rueda de prensa tras la victoria.

"Esto es deporte, lo entiendo, pero también es una especie de cosa política. Así que no tiene nada personal. Pero en general no es aceptable", añadió.

Kalinina, de 26 años y número 47 del ránking, comentó la situación que vive su familia, obligada a mudarse a Kiev para estar segura pero que hace unos días presenció la caída de una bomba.

"Toda mi familia está ahora en Kiev. Hace unos días, donde mi familia está trabajando, porque mi madre y mi padre son entrenadores de tenis, cayó una enorme bomba cerca de ellos, cerca de su academia", dijo.

"Hace dos meses más o menos, mi abuela y mi abuelo estaban en Nova Kakhovka (ciudad en la que nació) pero es actualmente territorio ocupado por soldados rusos. Fueron capaces de irse inmediatamente cuando fue atacado. Así que actualmente toda mi familia está en Kiev", desveló.

"Ya no tengo conexiones con Nova Kakhovka porque todo el mundo está en Kiev. Estoy muy feliz porque era absolutamente imposible quedarse y vivir porque había muchas armas y soldados cerca de la casa de mis abuelos. Son personas muy mayores. Así que para ellos fue muy difícil tomar la decisión de mudarse de esa ciudad", añadió.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A breakthrough for @angie_kalinina ??



Awaits the winner of Rybakina-Ostapenko in the #IBI23 final! — wta (@WTA) May 19, 2023

Una decisión que se vieron obligados a tomar al ver cómo caía una bomba en su casa.

"Cuando la bomba cayó directamente en su casa, un par de metros a la izquierda, se despertaron y se dieron cuenta de que tenían que moverse", relató.

Además, la finalista del WTA 1.000 de Roma, no tiene todavía un patrocinador de ropa.

"Estamos esperando. Tengo que mejorar mi tenis, estar arriba en la clasificación. Todas las chicas, como ves, son buenas. No se trata siempre de mí, se trata de este mercado en general", sentenció.