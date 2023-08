Davidovich abandona por lesión, Bucsa cae ante Paolini y Paul reta de nuevo a Alcaraz

El español Alejandro Davidovich se retiró por lesión ante Novak Djokovic y la española Cristina Bucsa perdió ante la italiana Jasmine Paolini este miércoles en el Masters 1.000 de Cincinnati. Además, el estadounidense Tommy Paul superó su enfrentamiento ante el francés Ugo Humbert y se medirá en la siguiente ronda con el español Carlos Alcaraz, a quien venció la pasada semana en los cuartos de final del Masters 1.000 de Toronto.

Había mucha expectación por el duelo entre Davidovich y Djokovic pero los dolores en la espalda forzaron el abandono tras 42 minutos de encuentro del malagueño, que se retiró en el inicio del segundo set tras haber perdido el primero por 6-4. Davidovich tendrá que recuperarse cuanto antes para llegar lo mejor posible al Abierto de Estados Unidos, que comienza en Nueva York el 28 de agosto. Número 23 del mundo -su mejor ránking hasta ahora-, el español atravesaba un muy buen momento de forma ya que la semana pasada fue semifinalista en Toronto.

Por su parte, Djokovic, número 2 del mundo, no competía en tierras estadounidenses desde la final del Abierto de Estados Unidos perdida en 2021 contra el ruso Daniil Medvedev. El serbio no pudo jugar el último Abierto de Estados Unidos y se perdió las últimas tres giras de Masters 1.000 norteamericanas (las de primavera de 2022 y 2023 y la de verano de 2022) por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

Djokovic, que no estuvo especialmente afinado con su tenis durante el tramo en que Davidovich se encontraba bien físicamente, se enfrentará en los octavos de final de Cincinnati a un veterano de su generación como el francés Gael Monfils, que dio la sorpresa venciendo al australiano de origen español Álex Miñaur (12).

