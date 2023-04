Carlos Alcaraz, sobre la expectación en Madrid: "No me lo tomo como presión, sino como motivación"

El murciano, Carlos Alcaraz, intentará revalidar el Mutua Madrid Open. El tenista español afrontará el torneo "con el mismo juego, pero con mayor madurez y más experiencia", ha asegurado en la presentación del Masters 1000 de Madrid.



"Mi juego no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado es que en un año he vivido momentos muy buenos y otros regulares y he cogido experiencia de todos ellos. Del Carlos del año pasado al de ahora solo hay mayor madurez y más experiencia", afirmó Alcaraz en la Caja Mágica, donde ya se entrena para comenzar el próximo viernes la búsqueda del décimo título de su carrera, el segundo en la capital española.



"Físicamente me encuentro bien, al cien por cien y con muchas ganas de empezar", dijo en una comparecencia ante la prensa. "Con el nivel que he mostrado en Barcelona, ganando el título, vengo con mucha confianza", agregó.

El número 2 de la ATP se mostró encantado ante la expectación generada en esta nueva participación en Madrid, donde es el primer cabeza de serie ante la ausencia del número uno mundial, el serbio Novak Djokovic. "No me lo tomo como presión, sino totalmente al revés, como motivación", aseguró. "Me gusta jugar ante tanto público, y más en España, ante mi gente. La intención es disfrutar y hacer disfrutar", afirmó el tenista.

"En cada torneo pienso que puedo ganar, pero si no lo hago para mí no sería un fracaso. Solo lo sería por el nivel mostrado, o por la actitud, que para mí es lo más importante. Si de cabeza estoy bien, si pierdo no me lo tomaría como un fracaso", dijo en cuanto a las expectativas sobre su participación en la arcilla de la Caja Mágica.

Respecto a las ausencias de Djokovic, Nadal y Sinner, el murciano que no se siente "favorito ni nada por las bajas" comentó: "Cuando no están los mejores es un poco más fácil, pero todos los jugadores tienen un nivel muy alto. Cada jugador, pienso que puede ganar el título", indicó, antes de destacar las opciones de los de su generación: "Hay jóvenes, entre los que me incluyo, peleado por los mejores títulos del mundo y aquí no se quedan atrás. Incluso cuando están Rafa y Djokovic tienen oportunidad de ganarlos".

Alcaraz que defiende puntos ATP en Madrid, quiere recuperar el número uno y eso lo puede hacer en Roland Garros. El torneo madrileño será un buen test para ver su estado de forma, sin embargo, no le genera inquietud. "Recuperar el número uno es un objetivo, pero de cara a París no cambia mucho ser uno o ser dos. Es insignificante para mí", afirmó Alcaraz. "No estamos pensando en defender los puntos del año pasado, sino en mostrar el mejor nivel en cada partido. Cuando disfruto en pista es cuando sale mi mejor versión", dijo el español.

El tenista de El Palmar, de 19 años de edad, recalcó que su estilo alegre es innegociable, en cualquier pista y en cualquier torneo. "Mi estilo es hacer cosas distintas y eso me sale cuando estoy disfrutando. En un mal momento del partido incluso hago bromas con el equipo para que cambie mi perspectiva", destacó.

Alcaraz, exento de primera ronda, tendrá como primer adversario al vencedor del duelo entre el finlandés Emil Ruusuvuori y el francés Ugo Humbert.