Badosa: "Es más fácil jugar en cualquier lugar que aquí en Madrid"

La española Paula Badosa, que necesitó tres sets para sacar adelante su compromiso ante la italiana Elisabetta Cocciaretto, reconoció que le cuesta jugar en Madrid por la responsabilidad que tiene como jugadora local.

"Es mucho más fácil jugar en cualquier lugar que aquí, pero es algo que ya trato de asimilar. No jugué lo mejor que pude en los últimos años, pero una de las ediciones llegué a jugar muy bien aquí. Así que podría adaptar mi juego y todo. Espero que este año pueda ser también así. Siempre es un desafío jugar aquí en Madrid", analizó Paula Badosa, que llegó a semifinales en el 2021.

La española se enfrentará a la norteamericana Coco Gauff, sexta favorita, en la segunda ronda. "Hemos jugado un par de veces. Tiene un gran servicio, muy agresivo, y uno de los mejores reveses del mundo. Es una jugadora muy física y juega muy bien en arcilla. Fue finalista en Roland Garros el año pasado", recordó.

"Me gustan este tipo de partidos. Es un desafío y tengo muchas ganas de jugar contra ella y con mi público", añadió Badosa.

El triunfo ante Cocciaretto lo calificó la española de "montaña rusa".

"Empecé muy bien. Creo que todo estaba bajo control. Incluso en el segundo set también. Pero me puse muy nerviosa en un segundo. No me sentía muy bien. Hacía mucho calor también. El partido cambió en cinco minutos. Luego el tercer set creo que ella jugó muy bien. Servía muy bien y con las condiciones aquí es complicado porque siento que la pelota vuela muy rápido", dijo la española, que fue asistida por el fisioterapeuta de pista al final del segundo set.

"Empecé a tener un poco de calambres, pero lucho hasta el ultimo momento. Esa es siempre mi identidad. Estoy feliz de haber podido obtener esa victoria", subrayó Paula Badosa, que volvió a referirse al duelo ante Gauff.

"Este tipo de partidos, mi opinión, siempre depende del día en el que se encuentre el jugador porque ya son de alto nivel. Son pequeños detalles en este tipo de partidos. A ver cómo lo afronto jugando en casa y si puedo controlar también los nervios y todo. Va a ser un desafío", concluyó.