Paquito Navarro muestra su lado más personal: "Si pudiese, volvería al pasado para pasar un día más con mi madre"

El pádel ha encontrado una nueva forma de contarse. Más íntima, más directa, más humana. Y en ese terreno ha entrado Bulpodcast, el nuevo proyecto impulsado por Bullpadel que ha abierto sus puertas de la mano de Nacho Palencia con una de sus principales figuras: Paquito Navarro. El sevillano ha inaugurado este formato dejando titulares, pero sobre todo dejando emociones.

Desde el primer minuto, la conversación ha tenido un tono distinto. Lejos del foco competitivo habitual, Navarro se ha mostrado reflexivo, incluso vulnerable. “Si pudiese, volvería al pasado para pasar un día más con mi madre”, ha confesado en uno de los momentos más sinceros de la entrevista, marcando el carácter de un episodio que ha ido mucho más allá del 20x10.

El jugador andaluz también ha repasado su carrera con una mirada madura. Ha reconocido que alcanzar el número uno del mundo no fue exactamente lo que esperaba: “No fue una alegría, fue un alivio”. Una frase que ha resumido la presión constante que ha acompañado su trayectoria en la élite.

En lo deportivo, Navarro no ha esquivado nombres propios. Ha tenido palabras para Fernando Belasteguín, con quien ha admitido que le hubiese gustado compartir pista: “Aunque por lado de la pista no era posible, me hubiese gustado jugar con Bela. La competencia era brava, pero había respeto”. También ha destacado la figura de Sanyo Gutiérrez, al que ha definido como “el mayor pico de pádel” que ha visto, además de reconocer que ha sido “el único que me ha aguantado dos años”.

Especial mención ha tenido su etapa junto a Juan Lebrón, con quien alcanzó la cima del ranking: “Le agradezco que me haya dado el número uno del mundo. En la pista éramos una bomba para lo bueno y para lo malo”.

Más allá de resultados y compañeros, Paquito ha puesto en valor uno de sus sellos más reconocibles: su conexión con el público. “Quizá en lo que destaco por encima de mis compañeros es la conexión con el público”, ha explicado. “En ocasiones, cuando el partido se ponía difícil, ponía al público de mi lado”. Una cualidad que ha construido su identidad dentro y fuera de la pista.

El episodio también ha dejado espacio para recordar momentos duros. Como aquel accidente contra el cristal que pudo haber cambiado su carrera: “No sabía si me había cortado algún músculo, algún tendón, no sabía si iba a volver a jugar al pádel”. Un testimonio que ha evidenciado la fragilidad que también existe en el alto rendimiento.