Madrid ha inaugurado el adidas Padel Tour 2026 con una puesta en escena que ha reunido deporte, espectáculo y comunidad

La quinta edición del adidas Padel Tour ha dado el pistoletazo de salida en Madrid. Un circuito que ha combinado competición y entretenimiento desde su primera jornada. La Ciudad de la Raqueta ha sido el escenario elegido para realizar un torneo inaugural de exhibición cargado de nombres propios.

Exfutbolistas como David Villa, Raúl González y Fernando Morientes han saltado a la pista en un evento que también ha reunido a algunos creadores de contenido como Nacho Gil, Adriana Pozueco, Raúl Otero o Manu Román, además de medios especializados.

Con cerca de 50 torneos previstos en 11 países, entre ellos España, Portugal, México y Argentina, el adidas Padel Tour dará un paso firme en su expansión global en 2026. Más allá de la competición, el circuito ha seguido construyendo un espacio donde el pádel amateur ha encontrado su propio ecosistema.

Raul, Morientes, Villa y Javi Guerrero.

La experiencia del jugador volverá a ser uno de los pilares del circuito para esta quinta edición. Cada torneo repartirá 7.000 euros en forma de cheques canjeables en la web oficial. En las cuatro ediciones anteriores, el circuito ha superado los 800.000 euros en premios, y para este año se ha estimado alcanzar los 250.000 euros.

Tras este estreno, el adidas Padel Tour ha puesto en marcha su primera parada oficial, también en Madrid, entre el 20 y el 22 de marzo. Con ello, ha comenzado una temporada que apunta a seguir creciendo tanto en número de participantes como en alcance internacional.

Entre las novedades, el circuito ha presentado su aplicación oficial, Apadeltour, disponible en Android e iOS. A través de esta herramienta, los jugadores podrán gestionar inscripciones, consultar cuadros en tiempo real y seguir la actualidad del circuito, reforzando así la digitalización de la competición.