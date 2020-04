Westbrook dona 4'2 millones de mascarillas a los médicos de las comunidades afroamericanas

El base de los Rockets de Houston, Russell Westbrook, se unió a una nueva iniciativa para proporcionar 4,2 millones de mascarillas y equipos de protección personal a los médicos de las comunidades afroamericanas más afectadas por la pandemia del coronavirus.

Es la última de una serie de donaciones impulsadas por Westbrook y su Fundación en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus. Sus donaciones anteriores han ayudado a su nueva ciudad de Houston, junto con su natal de Los Ángeles y ya contribuyó hace unos días con la donación de 650 ordenadores a que los niños de familias sin recursos pudieran seguir estudiando desde casa.

El nueve veces All-Star y exJugador Más Valioso (MVP) de la NBA, promedia 27,5 puntos; 8,0 rebotes y 7,0 asistencias por partido en la temporada 2019-20, su primera con los Rockets.

I am proud to join Tulco founded by my friend Thomas Tull to help launch #Operation42 in celebration of Jackie Robinson. #Operation42 will donate 4.2M masks & other personal protective equipment to medical workers in African American communities hit hardest by COVID-19 @WhyNotFdn pic.twitter.com/a25Xw1HsGy